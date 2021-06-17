Пандев: «Украина произвела на меня впечатление в матче с Нидерландами»

Лидер Северной Македонии высказался о ближайшем сопернике на Евро

Горан Пандев / Фото: Twitter

Лидер сборной Северной Македонии Горан Пандев высказался о грядущем матче с Украиной во 2-м туре Евро-2020. Его слова приводит Sky Sports.

«Украина произвела на меня впечатление в матче против Нидерландов. Это очень сильная команда индивидуальностями. Шевченко отлично справляется со своей работой.

Знаем, что будет сложно, но будем бороться за хороший результат. Мы должны сыграть открыто и на победу, потому что нам нечего терять».



Матч Украина – Северная Македония состоится уже сегодня, начало – в 16:00.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония