Лига чемпионов UEFA. «Динамо» Загреб – «Шериф». Онлайн трансляция
ПАОК договорился об аренде защитника «Динамо»
Бразилец сменит клуб
Фото: dynamo.kiev.ua
Защитник «Динамо» Сидклей сменит клуб уже летом.
Греческий ПАОК договорился об аренде бразильца на один сезон. В ближайшее время он отправится в Грецию на медосмотр.
24 августа защитник вылетит в Салоники, а перед этим попрощается с «Динамо».
В «Динамо» не рассчитывают на игрока. В прошлом сезоне он провел лишь восемь матчей за команду.
Также Сидклей был интересен бразильским командам.
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