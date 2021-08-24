ПАОК договорился об аренде защитника «Динамо»

Бразилец сменит клуб

Фото: dynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Сидклей сменит клуб уже летом.

Греческий ПАОК договорился об аренде бразильца на один сезон. В ближайшее время он отправится в Грецию на медосмотр.

24 августа защитник вылетит в Салоники, а перед этим попрощается с «Динамо».

В «Динамо» не рассчитывают на игрока. В прошлом сезоне он провел лишь восемь матчей за команду.

Также Сидклей был интересен бразильским командам.