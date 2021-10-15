ПАОК Сидклея обыграл АЕК Шахова и обошел конкурента в таблице
ПАОК хочет купить игрока «Динамо»
Греки следят за полузащитником
Фото: ФК Динамо
ПАОК намерен купить полузащитника «Динамо» Карлоса де Пену. Греки следят за футболистом на протяжении некоторого времени. ПАОК с оптимизмом смотрит на приглашение футболиста.
Отмечается, что в будущем, де Пена хотел поиграть в другой команде. Уругваец дал понять это ПАОКу.
В ближайшее время, впрочем, трансфер вряд ли возможен. Де Пена недавно продлил контракт с «Динамо», который истекал зимой.
За ПАОК играет другой экс-игрок «Динамо» Сидклей.
Комментарии 0