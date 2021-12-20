ПАОК не платил компенсацию «Шахтеру» за директора скаутинга

Боту уехал в Грецию бесплатно

Фото: ФК Шахтер

ПАОК бесплатно подписал контракт с главой селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.

Ранее сообщалось, что «горняки» получили компенсацию за уход португальца. Впрочем, владелец греческого клуба Иван Саввиди и его сын Георгиос договорились о бесплатном подписании специалиста, сообщает gazzetta.gr.

Отметим, что контракт Боту с «Шахтером» был действителен еще полгода. В «Шахтере» он работал с 2018-го года.

До украинской команды он работал в «Бенфике».