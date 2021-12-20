«Отказался от больших денег». Экс-лидер «Шахтера» рассказал, почему покинул АПЛ
ПАОК не платил компенсацию «Шахтеру» за директора скаутинга
Боту уехал в Грецию бесплатно
20 декабря 21:10
Фото: ФК Шахтер
ПАОК бесплатно подписал контракт с главой селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.
Ранее сообщалось, что «горняки» получили компенсацию за уход португальца. Впрочем, владелец греческого клуба Иван Саввиди и его сын Георгиос договорились о бесплатном подписании специалиста, сообщает gazzetta.gr.
Отметим, что контракт Боту с «Шахтером» был действителен еще полгода. В «Шахтере» он работал с 2018-го года.
До украинской команды он работал в «Бенфике».
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