ПАОК Сидклея и АЕК Шахова отложили определение четвертьфиналиста Кубка Греции на неделю

Первый матч завершился ничьей

Фото - АЕК

В первом четвертьфинальном матче Кубка Греции АЕК на выезде сыграл вничью с ПАОКом.

Матч не изобиловал моментами и мяч побывал в сетке лишь единожды. Но гол Цубера был отменен из-за офсайда.

Полузащитник Евгений Шахов не попал даже в заявку на игру. Принадлежащий «Динамо» Сидклей провел на поле 71 минуту.

Ответный матч в данном противостоянии состоится 25 января.

Кубок Греции, четвертьфинал, первый матч

ПАОК – АЕК 0:0

ПАОК: Пашалакис, Лирацис, Ингасон, Креспо, Сидклей (Виеринья, 71), Куртич, Шваб, Аугусто (Митрицэ, 77), Жаба (Бисесвар, 71), Живкович, Акпом (Свидерски, 77).

АЕК: Цинтотас, Рота, Митоглу, Цавеллас, Мохаммади, Шиманьски, Симоэш (Сварнас, 90+2), Евтич (Ле Таллек, 80), Гарсия, Цубер, Ансарифард (Хаджсафи, 87).

Акпом, Куртич, Свидерски – Симоэш, Митоглу, Цинтотас