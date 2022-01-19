ПАОК Сидклея и АЕК Шахова отложили определение четвертьфиналиста Кубка Греции на неделю
В первом четвертьфинальном матче Кубка Греции АЕК на выезде сыграл вничью с ПАОКом.
Матч не изобиловал моментами и мяч побывал в сетке лишь единожды. Но гол Цубера был отменен из-за офсайда.
Полузащитник Евгений Шахов не попал даже в заявку на игру. Принадлежащий «Динамо» Сидклей провел на поле 71 минуту.
Ответный матч в данном противостоянии состоится 25 января.
Кубок Греции, четвертьфинал, первый матч
ПАОК – АЕК 0:0
ПАОК: Пашалакис, Лирацис, Ингасон, Креспо, Сидклей (Виеринья, 71), Куртич, Шваб, Аугусто (Митрицэ, 77), Жаба (Бисесвар, 71), Живкович, Акпом (Свидерски, 77).
АЕК: Цинтотас, Рота, Митоглу, Цавеллас, Мохаммади, Шиманьски, Симоэш (Сварнас, 90+2), Евтич (Ле Таллек, 80), Гарсия, Цубер, Ансарифард (Хаджсафи, 87).Предупреждения: Акпом, Куртич, Свидерски – Симоэш, Митоглу, Цинтотас
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