Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня сборная Украины начнет выступления на Евро-2022
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Брайтон - Челси 1:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

ПАОК Сидклея и АЕК Шахова отложили определение четвертьфиналиста Кубка Греции на неделю

Первый матч завершился ничьей
Футбол Украинские легионеры
20:55
ПАОК Сидклея и АЕК Шахова отложили определение четвертьфиналиста Кубка Греции на неделю
Фото - АЕК

В первом четвертьфинальном матче Кубка Греции АЕК на выезде сыграл вничью с ПАОКом.

Матч не изобиловал моментами и мяч побывал в сетке лишь единожды. Но гол Цубера был отменен из-за офсайда.

Полузащитник Евгений Шахов не попал даже в заявку на игру. Принадлежащий «Динамо» Сидклей провел на поле 71 минуту.

Ответный матч в данном противостоянии состоится 25 января.

Кубок Греции, четвертьфинал, первый матч

ПАОК – АЕК 0:0

ПАОК: Пашалакис, Лирацис, Ингасон, Креспо, Сидклей (Виеринья, 71), Куртич, Шваб, Аугусто (Митрицэ, 77), Жаба (Бисесвар, 71), Живкович, Акпом (Свидерски, 77).

АЕК: Цинтотас, Рота, Митоглу, Цавеллас, Мохаммади, Шиманьски, Симоэш (Сварнас, 90+2), Евтич (Ле Таллек, 80), Гарсия, Цубер, Ансарифард (Хаджсафи, 87).

Предупреждения: Акпом, Куртич, Свидерски – Симоэш, Митоглу, Цинтотас
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кубок Греции АЕК Евгений Шахов ПАОК Сидклей

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат Греции. АЕК с Шаховым проиграл, ведя в счете до 78-й минуты, и пропустил ПАОК на вторую строчку
Чемпионат Греции. АЕК с Шаховым проиграл, ведя в счете до 78-й минуты, и пропустил ПАОК на вторую строчку
Футбол Украинские легионеры
16 января 19:20
Игравший в России Данченко ведет переговоры с «Зарей»
Игравший в России Данченко ведет переговоры с «Зарей»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 17:10
Шахов провел 100-й матч в чемпионате Греции
Шахов провел 100-й матч в чемпионате Греции
Футбол Украинские легионеры
06 января 20:29
АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
Футбол Украинские легионеры
05 января 19:57
Шахов покинет АЕК в конце сезона
Шахов покинет АЕК в конце сезона
Футбол Украинские легионеры
04 января 09:08

Новости: Футбол

Нигерия с максимумом очков выиграла группу, Египет вышел в плей-офф КАН со второго места
Нигерия с максимумом очков выиграла группу, Египет вышел в плей-офф КАН со второго места
В мире
22:52
Нападающий «Черноморца»: «Команда практически на 70-80% новая»
Нападающий «Черноморца»: «Команда практически на 70-80% новая»
Украинская Премьер-лига
22:33
Йовичевич: «Днепр-1» подтверждал свой класс в каждом матче»
Йовичевич: «Днепр-1» подтверждал свой класс в каждом матче»
Украинская Премьер-лига
22:06
«Ганновер» устроил Game Over «Боруссии». Команда из Второй Бундеслиги прошла дальше
«Ганновер» устроил Game Over «Боруссии». Команда из Второй Бундеслиги прошла дальше
В Европе
21:39
«За 10 лет уничтожили все». Ярославский – о состоянии базы в Высоком
«За 10 лет уничтожили все». Ярославский – о состоянии базы в Высоком
Первая лига
21:14
ПАОК Сидклея и АЕК Шахова отложили определение четвертьфиналиста Кубка Греции на неделю
ПАОК Сидклея и АЕК Шахова отложили определение четвертьфиналиста Кубка Греции на неделю
Украинские легионеры
20:55
В АПЛ разрабатывают новую систему переноса матчей из-за коронавируса
В АПЛ разрабатывают новую систему переноса матчей из-за коронавируса
Премьер-Лига (Англия)
20:09
«Заря» стартовала на сборах с поражения польской «Погони»
«Заря» стартовала на сборах с поражения польской «Погони»
Украинская Премьер-лига
19:45
Миколенко отсутствовал на первой же тренировке «Эвертона» после смены тренера
Миколенко отсутствовал на первой же тренировке «Эвертона» после смены тренера
Премьер-Лига (Англия)
19:00
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:34
3
Все новости