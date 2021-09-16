«Папа, это для тебя». Защитник «Манчестер Сити» посвятил дебютный гол в ЛЧ умершему отцу

Натан Аке / Фото: facebook.com/mancity

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке, который в матче 1-о тура Лиги чемпионов против «Лейпцига» (6:3) забил первый гол в самом престижном еврокубке, сообщил о смерти своего отца:



Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата, они были рядом с ним.

Может, так и должно было случиться. Отец всегда испытывал гордость и счастье, глядя, как я играю. Знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь в моем сердце. И этот гол был для тебя, папа.