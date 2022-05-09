Паралімпійська збірна України розгромила Ірландію та вийшла до 1/2 фіналу чемпіонату світу

Наступний матч «синьо-жовті» проведуть 12 травня

Паралімпійська збірна України з футболу / Фото - УАФ

Паралімпійська збірна України не дала жодного шансу команді Ірландії у чвертьфіналі чемпіонату світу, який проходить в Салоу (Іспанія).– Ірландія 5:1: Беденок, 37, Лень, 44, Доненко, 45, Лень, 53, Шкварло, 58 – Шерідан, 60+2Півфінальний матч українська збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату проведе 12 травня. Суперник поки невідомий.У груповому раунді українці виграли всі три матчі та виграли квартет. Зокрема, Україна обіграла Іспанію (5:0), Північну Ірландію (7:0) та Аргентину (5:1).За українську команду виступаютьТренерами команди єтаПаралімпійська збірна України на останніх 11 чемпіонатах світу незмінно здобувала медаль. Зокрема, виграла турнір у 2001, 2003, 2009, 2013 та 2017 роках.