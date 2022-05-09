Чемпионат мира по футболу 2022: когда состоятся стыковые матчи
Паралімпійська збірна України розгромила Ірландію та вийшла до 1/2 фіналу чемпіонату світу
Наступний матч «синьо-жовті» проведуть 12 травня
18:08
Паралімпійська збірна України з футболу / Фото - УАФПаралімпійська збірна України не дала жодного шансу команді Ірландії у чвертьфіналі чемпіонату світу, який проходить в Салоу (Іспанія).
Чемпіонат світу. Паралімпійці. Чвертьфінал
Україна – Ірландія 5:1
Голи: Беденок, 37, Лень, 44, Доненко, 45, Лень, 53, Шкварло, 58 – Шерідан, 60+2
Півфінальний матч українська збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату проведе 12 травня. Суперник поки невідомий.
У груповому раунді українці виграли всі три матчі та виграли квартет. Зокрема, Україна обіграла Іспанію (5:0), Північну Ірландію (7:0) та Аргентину (5:1).
За українську команду виступають Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренерами команди є Сергій Овчаренко та Тарас Дутко.
Паралімпійська збірна України на останніх 11 чемпіонатах світу незмінно здобувала медаль. Зокрема, виграла турнір у 2001, 2003, 2009, 2013 та 2017 роках.
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