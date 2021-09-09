Паре Зинченко-Малиновский нет места в стартовом составе сборной Украины Петракова

И другие выводы после матча с Чехией

Мнение

Руслан Малиновский и Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Сборная Украины провела товарищеский матч с Чехией (1:1) и снова сыграла вничью – нам уже не привыкать. Как и к тому, что пропускаем на последних секундах.

Обзор матча Чехия – Украина (1:1)

В каждом из трех матчей этого цикла Петраков выбирал одну схему и не экспериментировал. Это расстановка 3-4-3, по которой, кажется, Украина теперь будет играть в ближайшее время (если, конечно, Петракова не снимут с должности).

Схема достаточно эффективна против топ-команд (даже Шевченко иногда применял ее с соперниками выше классом), но сомнительно проявила себя с Казахстаном и Чехией (частые провалы в обороне были как в первом, так и особенно во втором матче). Возможно, только по матчу с Чехией судить не стоит, ведь «сине-желтые» играли практически резервным составом. Но сценарий этого товарняка во второй половине второго тайма был похож на то, что мы видели с Казахстаном.

В матче с Чехией дебютировало сразу 5 украинских футболистов: Качараба, Булеца, Кочергин, Сирота и Корниенко. Кроме них, наставник проверил и других исполнителей ближайшего резерва, которые дебютировали ранее (в старте также вышли Сикан, Макаренко, Зубков). Из 19-ти заявленных на эту игру только трое футболистов не сыграли с Чехией ни одной минуты: Караваев, Конопля и Ризнык.

К сожалению, игра с Чехией показала, что у сборной Украины нет прочного резерва и желаемой глубины состава. Ни один из резервистов, которые вчера получили свой шанс, не показал, что за какие-то качества все же заслуживает внимания главного тренера и его пересмотра позиций в стартовом составе. Вы спросите, а как же Корниенко? Да, Виктор забил классный мяч. Но это почти все, чем он запомнился на поле. Все же на этой позиции у Украины есть и Миколенко, и Соболь, которые посильнее.

Сборная Украины стала играть в атаке значительно живее с выходом ключевых игроков – Шапаренко и Яремчука во втором тайме. Это еще одно подтверждение тому, что на резерв надеяться не стоит.

А теперь о приятном. На матч нашей команды в Пльзени пришло очень много украинских болельщиков. Посчитать их мы не смогли, но они постоянно напоминали о себе с трибун.

Все атаки сборной Украины сопровождались овациями, а также неоднократно мы слышали «Украина, Украина!» по ходу всей встречи.

Подтверждение этому – слова голкипера сборной Украины Дениса Бойко:

«Если честно, мне показалось, что наших болельщиков было больше, чем всех остальных присутствующих на стадионе. Была неплохая поддержка и со стороны чешской публики, но наши болельщики, конечно, огромное им спасибо, что пришли на стадион и поддержали нашу команду».

Один из самых позитивных итогов всего сбора – у нас на правом фланге появился качественный вингбек (или латераль, как вам угодно) Александр Тымчик.

Теперь уже Караваеву стоит задуматься (не только из-за провалов против Казахстана). У Тымчика невероятная скорость, а также он умеет быстро принимать решения, имея при этом приличную физику. Именно Тымчик отдал голевую передачу на Корниенко в игре с Чехией.

Отлично Тымчик сыграл и против Франции. Он и Шапаренко – новые лица в сборной Украины при Петракове. Можно даже сказать, что новые лидеры. Тымчик провел два классных матча против разноплановых команд и отлично вписывается в схему Петракова на позицию вингбэка, а Шапаренко был главным креативщиком против Франции и значительно обострил игру, выйдя на замену в поединке с Чехией.

Не исключен вариант, что именно эти двое теперь займут свои места в основном составе. А пары Зинченко-Малиновский вовсе не будет в старте, ведь в схеме Петракова только два игрока находятся в центральной оси, и один из них – опорник, а второй – Шапаренко.

Счет абсолютно не отображает того, что происходило на поле. Сборная Чехии давила нас на протяжении всего матча, а также упустила множество стопроцентных моментов.

Статистика матча Чехия – Украина (1:1)

Как видим, колоссальное преимущество по ударам.

Показательный момент: по количеству атак чехи не сильно обошли украинцев (88 против 75), но здесь важен фактор именно опасных атак. Здесь уже преимущество огромное, 70 против 39. Это – один из ключевых показателей качества атак сборной Украины в этом матче; качественного, а не количественного перевеса соперника над нами. А также это свидетельствует об уровне резервистов, которых вчера на поле было большинство.

Стоит отметить еще один важный момент. Ошибку, которую Петраков допускает во втором матче, и которая во второй раз вылезает боком.

С Чехией партнером Зинченко в центре поля (опорным хавбеком) был Макаренко, а с Казахстаном – Сидорчук. Во втором тайме в эти двух матчах (с казахами это произошло на 75-й, с Чехией – на 56-й минуте) Петраков снимает единственного чистого опорника и выпускает на поле Шапаренко. Зинченко на поле остается. И в первом, и во втором матчах мы пропускаем на последних секундах, а с Чехией еще и получили на свои ворота приличный штурм, будто играли против топ-сборной.

Петраков вносит дисбаланс в центр поля сборной Украины подобной заменой, ведь теряется некий связующий элемент между защитой и атакой. Гораздо логичнее было бы убрать с поля Зинченко (Шапаренко действует намного креативнее Александра, который уже переучен на латераля у Гвардиолы), а не опорного полузащитника.

Вот и получаем, что в сборной Украины Петракова нет места ни для Зинченко, ни для Малиновского. Разве что Петраков будет задействовать Зинченко там, где Александр играет в «Ман Сити» – на позиции вингбэка. Но это также маловероятно, ведь на этой позиции есть Миколенко, Соболь, а теперь уже и Корниенко.

Что касается Малиновского, то Руслан сейчас явно не в форме и проигрывает конкуренцию на позиции и Буяльскому, и Шапаренко.

Какой будет новая сборная Украины при Петракове в следующих матчах? Очень интересно. У тренера куча работы, как и времени для размышлений. Перспективы у этой команды есть, но нет глубины состава, поменялись лидеры, а также пока что нет понимания, как играть против нетоповых команд. Ждем октября, когда нужно будет побеждать в ключевых матчах отбора на ЧМ-2022 - у Финлядии и Боснии и Герцеговины.