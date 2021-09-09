Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Паре Зинченко-Малиновский нет места в стартовом составе сборной Украины Петракова

И другие выводы после матча с Чехией
Футбол Сборная Украины
10:25
Паре Зинченко-Малиновский нет места в стартовом составе сборной Украины Петракова Мнение
Руслан Малиновский и Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Сборная Украины провела товарищеский матч с Чехией (1:1) и снова сыграла вничью – нам уже не привыкать. Как и к тому, что пропускаем на последних секундах.

Обзор матча Чехия – Украина (1:1)

В каждом из трех матчей этого цикла Петраков выбирал одну схему и не экспериментировал. Это расстановка 3-4-3, по которой, кажется, Украина теперь будет играть в ближайшее время (если, конечно, Петракова не снимут с должности).

Схема достаточно эффективна против топ-команд (даже Шевченко иногда применял ее с соперниками выше классом), но сомнительно проявила себя с Казахстаном и Чехией (частые провалы в обороне были как в первом, так и особенно во втором матче). Возможно, только по матчу с Чехией судить не стоит, ведь «сине-желтые» играли практически резервным составом. Но сценарий этого товарняка во второй половине второго тайма был похож на то, что мы видели с Казахстаном.

В матче с Чехией дебютировало сразу 5 украинских футболистов: Качараба, Булеца, Кочергин, Сирота и Корниенко. Кроме них, наставник проверил и других исполнителей ближайшего резерва, которые дебютировали ранее (в старте также вышли Сикан, Макаренко, Зубков). Из 19-ти заявленных на эту игру только трое футболистов не сыграли с Чехией ни одной минуты: Караваев, Конопля и Ризнык.

К сожалению, игра с Чехией показала, что у сборной Украины нет прочного резерва и желаемой глубины состава. Ни один из резервистов, которые вчера получили свой шанс, не показал, что за какие-то качества все же заслуживает внимания главного тренера и его пересмотра позиций в стартовом составе. Вы спросите, а как же Корниенко? Да, Виктор забил классный мяч. Но это почти все, чем он запомнился на поле. Все же на этой позиции у Украины есть и Миколенко, и Соболь, которые посильнее.

Сборная Украины стала играть в атаке значительно живее с выходом ключевых игроков – Шапаренко и Яремчука во втором тайме. Это еще одно подтверждение тому, что на резерв надеяться не стоит.

А теперь о приятном. На матч нашей команды в Пльзени пришло очень много украинских болельщиков. Посчитать их мы не смогли, но они постоянно напоминали о себе с трибун.

Все атаки сборной Украины сопровождались овациями, а также неоднократно мы слышали «Украина, Украина!» по ходу всей встречи.

Подтверждение этому – слова голкипера сборной Украины Дениса Бойко:

«Если честно, мне показалось, что наших болельщиков было больше, чем всех остальных присутствующих на стадионе. Была неплохая поддержка и со стороны чешской публики, но наши болельщики, конечно, огромное им спасибо, что пришли на стадион и поддержали нашу команду».

Один из самых позитивных итогов всего сбора – у нас на правом фланге появился качественный вингбек (или латераль, как вам угодно) Александр Тымчик.

Теперь уже Караваеву стоит задуматься (не только из-за провалов против Казахстана). У Тымчика невероятная скорость, а также он умеет быстро принимать решения, имея при этом приличную физику. Именно Тымчик отдал голевую передачу на Корниенко в игре с Чехией.

Отлично Тымчик сыграл и против Франции. Он и Шапаренко – новые лица в сборной Украины при Петракове. Можно даже сказать, что новые лидеры. Тымчик провел два классных матча против разноплановых команд и отлично вписывается в схему Петракова на позицию вингбэка, а Шапаренко был главным креативщиком против Франции и значительно обострил игру, выйдя на замену в поединке с Чехией.

Не исключен вариант, что именно эти двое теперь займут свои места в основном составе. А пары Зинченко-Малиновский вовсе не будет в старте, ведь в схеме Петракова только два игрока находятся в центральной оси, и один из них – опорник, а второй – Шапаренко.

Счет абсолютно не отображает того, что происходило на поле. Сборная Чехии давила нас на протяжении всего матча, а также упустила множество стопроцентных моментов.

Статистика матча Чехия – Украина (1:1)

Как видим, колоссальное преимущество по ударам.

Показательный момент: по количеству атак чехи не сильно обошли украинцев (88 против 75), но здесь важен фактор именно опасных атак. Здесь уже преимущество огромное, 70 против 39. Это – один из ключевых показателей качества атак сборной Украины в этом матче; качественного, а не количественного перевеса соперника над нами. А также это свидетельствует об уровне резервистов, которых вчера на поле было большинство.

Стоит отметить еще один важный момент. Ошибку, которую Петраков допускает во втором матче, и которая во второй раз вылезает боком.

С Чехией партнером Зинченко в центре поля (опорным хавбеком) был Макаренко, а с Казахстаном – Сидорчук. Во втором тайме в эти двух матчах (с казахами это произошло на 75-й, с Чехией – на 56-й минуте) Петраков снимает единственного чистого опорника и выпускает на поле Шапаренко. Зинченко на поле остается. И в первом, и во втором матчах мы пропускаем на последних секундах, а с Чехией еще и получили на свои ворота приличный штурм, будто играли против топ-сборной.

Петраков вносит дисбаланс в центр поля сборной Украины подобной заменой, ведь теряется некий связующий элемент между защитой и атакой. Гораздо логичнее было бы убрать с поля Зинченко (Шапаренко действует намного креативнее Александра, который уже переучен на латераля у Гвардиолы), а не опорного полузащитника.

Вот и получаем, что в сборной Украины Петракова нет места ни для Зинченко, ни для Малиновского. Разве что Петраков будет задействовать Зинченко там, где Александр играет в «Ман Сити» – на позиции вингбэка. Но это также маловероятно, ведь на этой позиции есть Миколенко, Соболь, а теперь уже и Корниенко.

Что касается Малиновского, то Руслан сейчас явно не в форме и проигрывает конкуренцию на позиции и Буяльскому, и Шапаренко.

Какой будет новая сборная Украины при Петракове в следующих матчах? Очень интересно. У тренера куча работы, как и времени для размышлений. Перспективы у этой команды есть, но нет глубины состава, поменялись лидеры, а также пока что нет понимания, как играть против нетоповых команд. Ждем октября, когда нужно будет побеждать в ключевых матчах отбора на ЧМ-2022 - у Финлядии и Боснии и Герцеговины.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

сборная Чехии (футбол) Александр Зинченко Руслан Малиновский

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
9 сентября 2021г. 13:19
Матч напомнил Боруссию Дортмунд времён прихода в тренеры Люсьена Фавра. Вообще, нормальный обычный приличный товарняк. Ну нельзя же разделывать Чехию под самые яйца без Патрика Шика, решено было играть на минималках. Понравилось: динамика матча, работа Дениса Бойко и частые глубокие атаки. Не понравилось: Дортмунд-2015 - это когда по центру газона не работают, а стараются атаковать даже в безнадёжном случае бессмысленно и беспощадно. По флангам да, через центр - нет. Дортмундская тактика грамотно распределить пространство газона и сразу быстро в атаку. Дальше - тормоза и мельтешня у штрафной, чтобы защита чехов успела добежать, удержание мяча и отсутствие ощущения мгновенной грамотной передачи - тем более что во всех случаях голевых ситуаций было кому передать мяч, если чувствуешь, что замешкался на пару секунд; и тебя уже ждут - ну давай же, а он проехался задницей по газону, сбив пару рекламных бигбордов, и мяч улетел куда-то в сторону. Второй вариант - частые удары выше ворот, причём ворота пустые и голкипер чехов уже ждёт, когда же мяч всё-таки залетит в его ворота. Но это просто жадность - не давать вратарю никакой работы, а убить мяч полётом на трибуны. Вывод можно сделать следующий: прощупывание взаимодействия друг друга на газоне и при этом без разницы, какой результат на табло - задача выиграть 10:0 не стояла, это просто разминка и ощущение взаимодействия - как оно будет, если прийдётся играть с реально серьёзным соперником. Гол в наши ворота я бы не защитал - дурацкая английская привычка добавить 15 минут времени, и чего-то ждать по истечении уже 16-ти минут. В итоге на 17-й минуте залетает гол и его засчитывают. Это бред сродни кем-то придуманной моды - после истечения добавленного времени - свисток судьи и матч окончен, никаких полминуты лишних - именно в это время в АПЛ часто забивают голы. 1-я и 2-я Бундеслига тоже начала перенимать эту моду - мяч после истечения добавленного времени не должен быть засчитан. Примера и Сегунда делали это раньше АПЛ - может это они задали такую моду в конце матча. Судьям предлагаю вовремя просыпаться и давать окончание матча секунда в секунду - это их ошибки, пусть исправляют. Гол чехов в наши ворота был грамотно взвешен и мгновенно была реализована голевая ситуация. Бойко был на месте и защита делала всё правильно, но мяч нашёл узенькое место в замешкавшейся на пару секунд защите, и скользнул быстро и точно буквально чуть-чуть не попав в штангу, а именно скользнул вдоль ворот прямо в угол. Да, это ошибка, но в такой ситуации - и я в этом уверен - любая топовая команда Европы вряд ли что-либо смогла сделать. Но как ни крути - 1:1 и гол чехов после окончания добавленного времени. Дважды смотрел матч и много раз некоторые эпизоды - не было задачи выиграть с большим преимуществом, была задача почувствовать себя на газоне с новым тренером, поскольку ни Яремчук, ни Ярмоленко ни Зинченко сильно в атаку не рвались; но если уж оказывались вблизи штрафной - мяч летел на трибуны или мимо ворот то с левого, то с правого фланга. Не знаю, почему не проверили атаку через центр - может у нового тренера пока нет ясного представления целостной игры и он проверяет себя и игроков в отдельных эпизодических ситуациях. Картинка по ТВ была, как-будто играет Бавария и Барселона между собой - ракурсы все вовремя, всё смонтировано на ходу и правильно; частые повторы вблизи ворот, фокус съёмки матча вёлся не с Луны, а с позиции зрителя, сидящего где-то в третьем ряду или чуть выше - иногда с позиции условного Юргена Клоппа или Гвардиолы - все перемещения игроков были хорошо видны - газон выглядел отлично. Не знаю, как он понравился игрокам - все привыкли к разным - в Англии одно, в Италии и Испании другое - но это уже тонкости, к ним опытные игроки быстро приспосабливаются. Мне понравилось - я не нахожу повода за что-то кидать камни в нашу сборную. Я смотрел футбол и какие-то тактические установки пытался уловить и понять, счёт на табло важен, но реально Сборная Украины выиграла 1:0. После окончания добавленного времени никакие мячи я лично для себя не считаю забитыми. Это вопрос к проспавшим судьям всегда и везде в любой стране и на любом матче. Команда могла играть и острее и быстрее, и точнее - но, скорее всего, рвать волосы на заднице в товарняке с чехами не было главной задачей. Куда важнее сыгранность команды и сборной, и чувство взаимодействия игроков у каждого голевого момента. Во всяком случае, матч читается как разминка и тренировка гораздо больше, чем влупить 10 мячей чехам - это всё могло быть и всё это читалось. Что удалось и не удалось - это к тренеру, поскольку именно он даёт определённые цели и схемы игры. По матчу в принципе 5-6 голов могло отправиться в ворота чехам. Остальное - сама игра, в атаке и обороне, по флангам и через центр и т д. Мне понравилось.
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Корниенко стал 5-м игроком «Шахтера», которому удалось забить в дебютном матче за сборную Украины
Корниенко стал 5-м игроком «Шахтера», которому удалось забить в дебютном матче за сборную Украины
Футбол Сборная Украины
13:37
Белик: «Атака сборной Украины во 2-м тайме матча с Чехией – катастрофа»
Белик: «Атака сборной Украины во 2-м тайме матча с Чехией – катастрофа»
Футбол Сборная Украины
13:26
Головко: «Игра в матче Украины и Чехии была ничейной»
Головко: «Игра в матче Украины и Чехии была ничейной»
Футбол Сборная Украины
13:21
Сборная Украины провела 5-й матч против Чехии. Статистика пока в пользу нашей команды
Сборная Украины провела 5-й матч против Чехии. Статистика пока в пользу нашей команды
Футбол Сборная Украины
10:49
Форвард сборной Чехии: «Уже не верил, что мы забьем Украине»
Форвард сборной Чехии: «Уже не верил, что мы забьем Украине»
Футбол Сборная Украины
10:45
Бойко: «Мы могли победить Чехию с большим счетом»
Бойко: «Мы могли победить Чехию с большим счетом»
Футбол Сборная Украины
09:57

Новости: Футбол

Корниенко стал 5-м игроком «Шахтера», которому удалось забить в дебютном матче за сборную Украины
Корниенко стал 5-м игроком «Шахтера», которому удалось забить в дебютном матче за сборную Украины
Сборная Украины
13:37
«Барселона» презентовала специальную форму для Лиги чемпионов
«Барселона» презентовала специальную форму для Лиги чемпионов
Примерa (Испания)
13:32
Белик: «Атака сборной Украины во 2-м тайме матча с Чехией – катастрофа»
Белик: «Атака сборной Украины во 2-м тайме матча с Чехией – катастрофа»
Сборная Украины
13:26
Головко: «Игра в матче Украины и Чехии была ничейной»
Головко: «Игра в матче Украины и Чехии была ничейной»
Сборная Украины
13:21
«Ливерпуль» интересуется ключевым полузащитником «Милана»
«Ливерпуль» интересуется ключевым полузащитником «Милана»
Премьер-Лига (Англия)
13:20
Бербатов рассказал, как Роналду поможет МЮ в борьбе за титул
Бербатов рассказал, как Роналду поможет МЮ в борьбе за титул
Премьер-Лига (Англия)
13:03
Кухаревич: «Нужно быть реалистом: мне конкурировать на уровне Лиги 1 – чрезвычайно сложно»
Кухаревич: «Нужно быть реалистом: мне конкурировать на уровне Лиги 1 – чрезвычайно сложно»
Украинские легионеры
12:16
ПСЖ интересуется защитником «Челси»
ПСЖ интересуется защитником «Челси»
Лига 1 (Франция)
12:05
Саутгейт – о ничьей с Польшей: «Это была самая сложная игра в группе для нас»
Саутгейт – о ничьей с Польшей: «Это была самая сложная игра в группе для нас»
Чемпионат мира по футболу
11:51
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
24
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
43
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
7
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 12:16
9
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
15:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
20:45
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00