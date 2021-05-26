Парехо: «Лидерские качества Эмери должны помочь добиться успеха в финале ЛЕ»

Дани Парехо / Фото - UEFA

Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо в преддверии финала Лиги Европы против МЮ рассказал о работе под руководством Унаи Эмери, трижды выигрывавшего турнир. Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

Никто из нас не остался прежним 10 лет спустя. Я вырос и повзрослел, он работал в очень больших клубах с волшебными футболистами, за плечами у него топовая карьера. Теперь мы снова вместе в невероятном клубе, где тебе дают работать и где ты ощущаешь стабильность. Это идеальные условия, чтобы показать свой потенциал.

С «Валенсией» я четыре раза выходил в полуфинал Лиги Европы, но так и не сделал последний шаг. В одном из полуфиналов было очень жестоко – мы проиграли на последних секундах. Думаю, что мы заслужили хотя бы один финал, а то и больше, но пока у меня не было такого опыта.

Но спустя годы футбол дает тебе шанс на реванш. Благодаря настойчивости и трудолюбию я сыграю в финале Лиги Европы, чем могут похвастать немногие. Считаю этот финал наградой за свою карьеру. Я заслужил его своей настойчивостью.

Когда меня позвали в «Вильяреал», я не стал долго думать. Я выступаю за эту команду первый год, но амбиции клуба были видны мне давно. Президент и весь остальной персонал клуба знают свою задачу и то, как ее решить. Здесь делают все, чтобы у футболистов были идеальные условия для игры. Плюс «Вильяреал» нанял Унаи Эмери. Он прирожденный победитель, и его лидерские качества должны помочь нам добиться успеха.