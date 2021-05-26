Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Парехо: «Лидерские качества Эмери должны помочь добиться успеха в финале ЛЕ»

Хавбек «Вильярреала» работал под руководством специалиста в двух командах
Футбол Лига Европы UEFA
09:02
Парехо: «Лидерские качества Эмери должны помочь добиться успеха в финале ЛЕ»
Дани Парехо / Фото - UEFA

Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо в преддверии финала Лиги Европы против МЮ рассказал о работе под руководством Унаи Эмери, трижды выигрывавшего турнир. Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

В последний раз, когда мы вместе работали с Унаи, около 10 лет назад, я перешел в большой клуб. «Валенсия» тогда финишировала третьей и постоянно боролась за место в Лиге чемпионов, а в том сезоне опередила четвертую команду Примеры на 8 – 9 очков. Мне, тогда еще ребенку, было сложно рассчитывать на серьезную игровую практику.

Никто из нас не остался прежним 10 лет спустя. Я вырос и повзрослел, он работал в очень больших клубах с волшебными футболистами, за плечами у него топовая карьера. Теперь мы снова вместе в невероятном клубе, где тебе дают работать и где ты ощущаешь стабильность. Это идеальные условия, чтобы показать свой потенциал.

С «Валенсией» я четыре раза выходил в полуфинал Лиги Европы, но так и не сделал последний шаг. В одном из полуфиналов было очень жестоко – мы проиграли на последних секундах. Думаю, что мы заслужили хотя бы один финал, а то и больше, но пока у меня не было такого опыта.

Но спустя годы футбол дает тебе шанс на реванш. Благодаря настойчивости и трудолюбию я сыграю в финале Лиги Европы, чем могут похвастать немногие. Считаю этот финал наградой за свою карьеру. Я заслужил его своей настойчивостью.

Когда меня позвали в «Вильяреал», я не стал долго думать. Я выступаю за эту команду первый год, но амбиции клуба были видны мне давно. Президент и весь остальной персонал клуба знают свою задачу и то, как ее решить. Здесь делают все, чтобы у футболистов были идеальные условия для игры. Плюс «Вильяреал» нанял Унаи Эмери. Он прирожденный победитель, и его лидерские качества должны помочь нам добиться успеха.

Финал Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вильярреал Даниэль Парехо Манчестер Юнайтед Унаи Эмери

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Парехо: «Вильярреал» заслуживает играть в финале Лиги Европы»
Парехо: «Вильярреал» заслуживает играть в финале Лиги Европы»
Футбол Лига Европы UEFA
10:09
Сегодня Эмери попытается взять четвертый трофей Лиги Европы. Соперник – МЮ
Тема дня Сегодня Эмери попытается взять четвертый трофей Лиги Европы. Соперник – МЮ
Футбол Лига Европы UEFA
08:01
Пау Торрес: «Заставим МЮ побегать»
Пау Торрес: «Заставим МЮ побегать»
Футбол Лига Европы UEFA
07:28
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
Футбол Лига Европы UEFA
07:01
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Футбол Лига Европы UEFA
07:00
Эмери: «В составе «Юнайтед» сильные игроки, но у «Вильярреала» есть аргументы для победы»
Эмери: «В составе «Юнайтед» сильные игроки, но у «Вильярреала» есть аргументы для победы»
Футбол Лига Европы UEFA
25 мая 21:42

Новости: Футбол

«Торино» возглавит тренер «Вероны» Юрич
«Торино» возглавит тренер «Вероны» Юрич
Серия А (Италия)
11:45
Сегодня будет разыгран трофей. Онлайн дня финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
Тема дня
Сегодня будет разыгран трофей. Онлайн дня финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
Лига Европы UEFA
11:39
Убедил Шевченко. Безус довызван в сборную Украины
Убедил Шевченко. Безус довызван в сборную Украины
Сборная Украины
11:32
Конец эпохи. Марсело скорее всего покинет «Реал»
Конец эпохи. Марсело скорее всего покинет «Реал»
Примерa (Испания)
11:28
Сабо: «Сборная уже должна отработать тактику на поединок с Нидерландами»
Сабо: «Сборная уже должна отработать тактику на поединок с Нидерландами»
Сборная Украины
11:25
Миколенко объяснил причины своей ошибки в матче с Финляндией
Миколенко объяснил причины своей ошибки в матче с Финляндией
Сборная Украины
11:22
Фоден: «В финале будет непросто»
Фоден: «В финале будет непросто»
Лига чемпионов UEFA
11:15
«Ливерпуль» не станет выкупать Кабака у «Шальке»
«Ливерпуль» не станет выкупать Кабака у «Шальке»
Премьер-Лига (Англия)
11:10
Уже второй президент клуба УПЛ может столкнуться с санкциями СНБО
Уже второй президент клуба УПЛ может столкнуться с санкциями СНБО
Украинская Премьер-лига
10:57
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
16:15
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
16:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
18:00
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55