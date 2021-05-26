Парехо: «Вильярреал» заслуживает играть в финале Лиги Европы»
Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Слова хавбека передает официальный сайт UEFA.
Мы всегда относились с уважением к этому турниру. На групповом этапе мы были фаворитами и подтвердили свой статус. Выездные матчи получились трудными – у нас были перелеты по четыре-пять часов, они выматывают и физически, и психологически, но мы прошли через это.
В плей-офф мы все время вели в противостояних с нашими соперниками. Теперь впереди финал. Знаем, что люди будут считать «Манчестер Юнайтед» фаворитом этого матча.
Мы сыграем с командой, которая, полагаю, была главным фаворитом Лиги Европы с тех пор, как перебралась сюда из Лиги чемпионов. Но финал есть финал. Нужно провести лишь один хороший матч – 90 или 120 минут плюс пенальти. Посмотрим, что получится.
«Вильярреал» заслуживает играть в этом финале. Теперь постараемся выиграть самый престижный трофей для клуба. Это не только шанс завоевать титул и войти в историю. Это еще и шанс попасть в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Финал Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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