Парехо: «Вильярреал» заслуживает играть в финале Лиги Европы»

Дани Парехо / Фото - UEFA

Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Слова хавбека передает официальный сайт UEFA.

В плей-офф мы все время вели в противостояних с нашими соперниками. Теперь впереди финал. Знаем, что люди будут считать «Манчестер Юнайтед» фаворитом этого матча.

Мы сыграем с командой, которая, полагаю, была главным фаворитом Лиги Европы с тех пор, как перебралась сюда из Лиги чемпионов. Но финал есть финал. Нужно провести лишь один хороший матч – 90 или 120 минут плюс пенальти. Посмотрим, что получится.

«Вильярреал» заслуживает играть в этом финале. Теперь постараемся выиграть самый престижный трофей для клуба. Это не только шанс завоевать титул и войти в историю. Это еще и шанс попасть в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.