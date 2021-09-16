Parimatch анонсирует партнерство с шестью ведущими футбольным клубами АПЛ

Бренд Parimatch расширил перечень партнеров в английской Премьер-лиге и подписал соглашение с шестью клубами чемпионата!

В 2021 году компания начала сотрудничество с ФК «Челси», ФК «Астон Вилла», ФК «Брайтон энд Хоув Альбион» и ФК «Саутгемптон», а также продолжила сотрудничество в рамках контрактов с «Эвертон» и ФК «Лестер Сити».

Партнерские соглашения предусматривают не только многочисленные офлайн- и digital-проекты, но и эксклюзивный доступ к ресурсам клубов, билеты на матчи и совместные розыгрыши клубного мерча. Кроме того, бренды планируют разработку совместных социальных и развлекательных инициатив и розыгрышей для болельщиков.

«Мы рады начать официальное сотрудничество с Parimatch - брендом, который разделяет амбиции нашего клуба. Это партнерство создаст немало возможностей для взаимодействия с нашими фанатами, и мы с нетерпением ожидаем успехи, которых достигнем совместными усилиями в процессе сотрудничества»,

- комментирует сотрудничество коммерческая директор ФК «Астон Вилла» Никола Иббетсон.

Соглашение с тремя клубами было подписано вскоре после объявления о начале сотрудничества Parimatch и ФК «Челси». Такое партнерство призвано усилить присутствие и влияние Parimatch в сильнейшей футбольной лиге мира.

Кроме того, включение ФК «Астон Вилла», ФК «Брайтон энд Хоув Альбион» и ФК «Саутгемптон» к партнерскому портфелю позволило Parimatch стать одним из немногих беттинговых брендов, имеющих такое количество сделок с клубами Премьер-лиги.





«Мы можем уверенно сказать, что отныне треть участников английской Премьер-лиги разделяют наши ценности и боевой дух! Мы с радостью будем использовать партнерские возможности для значительного прогресса украинского футбола и сможем стать локомотивом кросс-командных взаимодействий клубов АПЛ с украинскими командами. Это часть нашей глобальной стратегии устойчивого развития украинского спорта. С нетерпением ждем появления наших команд-партнеров на поле, где они продемонстрируют свою страсть к победам!»,

- рассказывает о начале нового партнерства CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.