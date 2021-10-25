Parimatch Media Cup получил нового чемпиона среди спортивных СМИ

В столичном XPark состоялся третий ежегодный футбольный турнир Parimatch Media Cup. Соревнования были организованы Parimatch совместно с Ассоциацией спортивных журналистов Украины

Как и раньше за главный трофей боролись 8 команд и 60 участников, среди которых были представители ведущих спортивных СМИ и спортивных редакций. В частности, tribuna.com, ICTV, ТК Футбол, UA-Футбол, Football Hub, espreso.tv, Сборная спортивных журналистов Украины и другие.

После турнира журналисты отметили, что количество участников вполне можно увеличить, ведь интерес к турниру Parimatch Media Cup растет и он уже стал одним из самых популярных среди СМИ.

К тому же на этот раз борьба за победу была как никогда напряженной. Финалист и чемпион предыдущих двух турниров ТК Футбол снова смог выйти из группы. Но в полуфинале уступил в серии пенальти tribuna.com и в итоге взял бронзу, обыграв в матче за третье место ICTV. Также игроку ТК Футбол Евгению Кузьменко достался приз лучшего игрока Parimatch Media Cup.





В финале же сошлись команды tribuna.com и Football Hub. За этой игрой внимательно смотрели все игроки, для которых турнир уже закончился. Решающий матч получился действительно зрелищным и закончился победой Football Hub. Кроме золотой медали Parimatch Media Cup также получил приз лучшего бомбардира игрок команды Виктор Шаблиенко. Лучшим тренером признан коуч Football Hub Ренат Мирошников, а Александру Пасичнику с tribuna.com достался приз лучшего голкипера.

Мы рады, что Parimatch Media Cup становится традиционным местом встречи спортивных журналистов. Эта профессия существует и развивается, прежде всего, благодаря настоящим фанатам своего дела. Целью Parimatch является поддержка спорта на всех уровнях, именно поэтому мы и проводим этот турнир, чтобы у журналистов была возможность не только работать вместе, но и проводить время на таких живых мероприятиях. Сегодня все они показали, что не только хорошо разбираются в спорте, а и сами могут продемонстрировать мастерство на футбольном поле.



- Алена Кобозева, Head of Сommunications Parimatch Ukraine

Турнир вырос: это касается и уровня игроков, и работы организаторов. У нас есть все, чтобы двигаться дальше и через год Parimatch Media Cup будет еще интереснее. Спортивная журналистика сейчас переживает непростые времена и такие соревнования нужны, чтобы сплотить спортивные медиа, дать им возможность неформально пообщаться, потому что, освещая соревнования, журналисты всегда сконцентрированы на своей работе. А здесь есть возможность и самим посоревноваться, и затем обсудить все в кругу коллег, не забывая при этом о чувстве юмора. Приятно констатировать, что общая идея АСЖУ и Parimatch развивается и собирает все больше медийщиков.



- Александр Гливинский, президент АСЖУ