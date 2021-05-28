«Парма» обрела нового главного тренера

Клуб поборется за возвращение в Серию А

Энцо Мареска / фото - Parma Calcio 1913

«Парма» подписала нового главного тренера. Им стал 41-летний Энцо Мареска. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Мареска был частью тренерского штаба «Севильи» при Винченцо Монтелле, а в прошедшем сезоне был одним из помощников Дэвида Мойеса в «Вест Хэме». По итогам сезона «молотобойцы» заняли шестое место в АПЛ и гарантировали себе участие в Лиге Европы.

В качестве игрока итальянец успел поиграть за «Ювентус», с которым стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии, и «Севилью», где он выиграл Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок UEFA, а также дважды становился обладателем кубка UEFA.

По итогам сезона «Парма» заняла последнее место в итальянском чемпионате и вылетела в Серию B. Поэтому боссы «крестоносцев» возлагают большие надежды на итальянского специалиста и надеются, что он поможет вернуть команду в высший дивизион.

Напомним, впервые за 19 лет в Серию А вернулась «Венеция».