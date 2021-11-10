Партнер владельцев «Дженоа»: «Нам нужно поговорить с Шевченко о зимних трансферах»

Фото: пресс-служба Дженоа

Операционный партнер 777Partners, владельца «Дженоа», Андрес Бласкес рассказал о возможных трансферах для команды. Его слова приводит Tuttomercato.

Стадион? Мы всегда думали о том, чтобы что-то предпринять. Мы работаем с администрацией, чтобы найти решение.

– Вы начали крупный проект?

– Мы не ищем временных решений, поэтому мы настроены серьезно. Андрей очень вовлечен в наш проект. Сделка за идею, за инновационный футбол.

Мы пришли сюда ради города, истории, но также для развития проекта