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Партнер владельцев «Дженоа»: «Нам нужно поговорить с Шевченко о зимних трансферах»

Итальянский клуб планирует усиливаться
Футбол Серия А (Италия)
20:45
Партнер владельцев «Дженоа»: «Нам нужно поговорить с Шевченко о зимних трансферах»
Фото: пресс-служба Дженоа

Операционный партнер 777Partners, владельца «Дженоа», Андрес Бласкес рассказал о возможных трансферах для команды. Его слова приводит Tuttomercato.

– Январское окно? Нам нужно поговорить с тренером. У нас нет цифр сейчас, но когда мы получим рекомендации, мы примем решения для клуба.

Стадион? Мы всегда думали о том, чтобы что-то предпринять. Мы работаем с администрацией, чтобы найти решение.

– Вы начали крупный проект?

– Мы не ищем временных решений, поэтому мы настроены серьезно. Андрей очень вовлечен в наш проект. Сделка за идею, за инновационный футбол.

Мы пришли сюда ради города, истории, но также для развития проекта


Ранее владельцы «Дженоа» рассказали, почему решили пригласить в команду именно Андрея Шевченко.

Петр Приходько
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Андрей Шевченко Дженоа

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