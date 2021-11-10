Шевченко: «В «Дженоа» мне гарантировали усиление в январе»
Партнер владельцев «Дженоа»: «Нам нужно поговорить с Шевченко о зимних трансферах»
Итальянский клуб планирует усиливаться
20:45
Фото: пресс-служба Дженоа
Операционный партнер 777Partners, владельца «Дженоа», Андрес Бласкес рассказал о возможных трансферах для команды. Его слова приводит Tuttomercato.
– Январское окно? Нам нужно поговорить с тренером. У нас нет цифр сейчас, но когда мы получим рекомендации, мы примем решения для клуба.
Стадион? Мы всегда думали о том, чтобы что-то предпринять. Мы работаем с администрацией, чтобы найти решение.
– Вы начали крупный проект?
– Мы не ищем временных решений, поэтому мы настроены серьезно. Андрей очень вовлечен в наш проект. Сделка за идею, за инновационный футбол.
Мы пришли сюда ради города, истории, но также для развития проекта
Ранее владельцы «Дженоа» рассказали, почему решили пригласить в команду именно Андрея Шевченко.
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