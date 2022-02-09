Форвард «Аталанты» рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне
Партнером Малиновского может стать чемпион АПЛ
Итальянцы имеют проблемную позицию
15:00
Диего Коста / Фото: championat.comПополнить ряды «Аталанты» может экс-игрок «Челси» Диего Коста, сообщает журналист Руди Галетти.
Основной нападающий, Дуван Сапата, получил травму, и клуб раздумывает о подписании свободного агента, кем является Коста.
Также возможен вариант включения в первую команду футболиста линии атаки из молодежного состава клуба.
Недавно команда из Бергамо получила кругленькую сумму за своего игрока.
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