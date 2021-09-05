Пасторе усилил испанского аутсайдера

Аргентинец нашел новый клуб

Фото: Elche

Полузащитник Хавьер Пасторе нашел себе новую команду.

Аргентинец стал игроком испанского «Эльче». О сроках контракта не сообщается.

Клуб через свой сайт объявил о переходе 32-летнего футболиста. «Эльче» прошлый сезон завершил на 17-й строчке и сохранил прописку в Ла Лиге.

Пасторе выступал за «Рому», однако разорвал контракт с клубом этим летом. Также он известен по выступлениям за «Палермо» и ПСЖ.

Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Спортинга».