Пасторе усилил испанского аутсайдера

Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Полузащитник Хавьер Пасторе нашел себе новую команду.
Аргентинец стал игроком испанского «Эльче». О сроках контракта не сообщается.
Клуб через свой сайт объявил о переходе 32-летнего футболиста. «Эльче» прошлый сезон завершил на 17-й строчке и сохранил прописку в Ла Лиге.
Пасторе выступал за «Рому», однако разорвал контракт с клубом этим летом. Также он известен по выступлениям за «Палермо» и ПСЖ.
Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Спортинга».
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