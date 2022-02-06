Шанс на скорый дебют. Супряга попал в заявку на матч против бывшего клуба Де Дзерби
«Пацаны очень хорошо приняли». Супряга – о первом контакте с игроками «Сампдории»
Украинский форвард может дебютировать за новый клуб в матче против «Сассуоло»
08:45
Владислав Супряга / фото - Сампдория
Украинский форвард «Сампдории» Владислав Супряга рассказал в интервью YouTube-каналу BurBuzz, как его приняли в новом клубе.
«Мне написал генеральный директор и спросил мой номер. Когда я дал номер, меня сразу же добавили в группу «Сампдории». Пацаны очень хорошо приняли, писали: «Добро пожаловать в команду!». Вся команда во главе с Квальяреллой, Габьядини. Мне очень приятно, что меня так приняли».
Напомним, в 24-м туре итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле примет «Сассуоло». Этот матч может стать дебютным для Супряги за клуб.
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