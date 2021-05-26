Пау Торрес: «Заставим МЮ побегать»

Защитник «Вильярреала» уверен, что команда навяжет свою игру сопернику

Пау Торрес / фото - gettyimage

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес высказался для клубной пресс-службы в преддверии сегодняшнего финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед»:



«Когда вы выходите в финал, то вам совершенно точно предстоит сыграть с очень сильным соперником. Но мы спокойны. Мы уже разобрали «Манчестер Юнайтед» и знаем их сильные стороны. Мы уверены в себе, прошли «Арсенал» и готовы к этому матчу. После стольких лет упорной работы мы должны сделать всё, чтобы выиграть этот финал для клуба. Пришло время добиться чего-то особенного»

К счастью, Эмери часто выигрывал этот турнир. Он подготовит нас должным образом. Мы полностью уверены в его плане на игру. Нам предстоит важный матч, но мотивация и жажда победы позволит справиться с возможным неврозом.

Мы должны перевести игру в те зоны, в которых мы, возможно, будем иметь преимущество. И мы должны контролировать мяч, чтобы они бегали за ним».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «субмарину» 43 матча во всех турнирах и успел отметиться тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, посмотреть финальный матч Лиги Европы вы можете по трансляции на нашем сайте.