Павелко: «Евро у нас уже было, лучше побороться за право проводить чемпионат мира»
Президент УАФ Андрей Павелко высказался о словах премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона касательно того, чтобы передать право проводить Евро-2028 Украине.
– Правда, что Борис Джонсон предложил отдать Евро-2028 Украине?
– Да. Весь мир сейчас с Украиной. В футбольной и спортивной среде мы чувствуем, что европейские страны, FIFA и UEFA вместе с нами. Они помогают нам и гуманитарной помощью, и решениями по отстранению футболистов, клубов и сборных россии от планируемых ими соревнований. Такое единство вокруг Украины обязательно поможет победить российский фашизм.
– Нам хватит 6 лет, чтобы достойно подготовиться к Евро-2028?
– Я уверен, что мы сможем все провести. Почему бы не подать заявку на чемпионат мира? Евро у нас уже было, лучше сразиться за чемпионат мира. Тем более что Украина объединила весь мир. Пожалуй, не чемпионат Европы, мы его уже проводили. А вот чемпионат мира будет гораздо лучше.
Ранее стало известно, что немытая россия хочет подать заявку на проведение Евро-2028.
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