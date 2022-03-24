Павелко: «Евро у нас уже было, лучше побороться за право проводить чемпионат мира»

Андрей Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о словах премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона касательно того, чтобы передать право проводить Евро-2028 Украине.

– Да. Весь мир сейчас с Украиной. В футбольной и спортивной среде мы чувствуем, что европейские страны, FIFA и UEFA вместе с нами. Они помогают нам и гуманитарной помощью, и решениями по отстранению футболистов, клубов и сборных россии от планируемых ими соревнований. Такое единство вокруг Украины обязательно поможет победить российский фашизм.

– Нам хватит 6 лет, чтобы достойно подготовиться к Евро-2028?

– Я уверен, что мы сможем все провести. Почему бы не подать заявку на чемпионат мира? Евро у нас уже было, лучше сразиться за чемпионат мира. Тем более что Украина объединила весь мир. Пожалуй, не чемпионат Европы, мы его уже проводили. А вот чемпионат мира будет гораздо лучше.