Павелко: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера»
Павелко: «Финансовых проблем у нас с Шевченко не было»
Вскоре сборная Украины получит нового тренера
6 августа 12:59
Андрей Павелко и Андрей Шевченко / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко в шоу «Профутбол» высказался о кандидатах на пост главного тренера сборной Украины.
«Круг кандидатов? В прессе все крутится. Плюс-минус так оно и есть. Шевченко планирует работать в клубе – это запланированное решение. Надеюсь, оно будет полезным для штаба Шевченко и через некоторое время мы с удовольствием увидим его во главе нашей сборной.
Финансовых вопросов не было с ним вообще. Это бред. У нас нет финансовых проблем ни с кем из кандидатов на пост главного тренера сборной».
Ранее Павелко сообщил, что иностранный тренер не возглавит сборную Украины.
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