Павелко: «Футбол должен дать понять людям, что жизнь продолжается»

Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил в эфире Футбол NEWS о готовности возобновить сезон, несмотря на напряженную ситуацию в стране.

Украина - сильная страна. У нас сильная армия. Сейчас очень важен покой в наших сердцах и семьях. Важно, чтобы в День единства и каждый день, нашим близким передавалось спокойствие.

Не вижу никаких проблем для возобновления чемпионатов. УПЛ стартует 25 февраля, затем нас ждут кубковые матчи. Мы уверены, что тяжелые дни уйдут, будет мир и процветание нашего футбола.

Ждем игру с Шотландией в стыковых матчах за выход на ЧМ 2022. Это будет одно из самых главных событий этого года для наших болельщиков.