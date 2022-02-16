Павелко: «Возобновление УПЛ пройдет по графику»
Павелко: «Футбол должен дать понять людям, что жизнь продолжается»
Президент УАФ считает, что возобновление сезона может привнести гражданам Украины позитив
16 февраля 22:58
Андрей Павелко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил в эфире Футбол NEWS о готовности возобновить сезон, несмотря на напряженную ситуацию в стране.
У нас есть сложная, но очень важная задача. Нужно через футбол, который дает позитив нашим болельщикам, дать понять людям, что жизнь продолжается.
Украина - сильная страна. У нас сильная армия. Сейчас очень важен покой в наших сердцах и семьях. Важно, чтобы в День единства и каждый день, нашим близким передавалось спокойствие.
Не вижу никаких проблем для возобновления чемпионатов. УПЛ стартует 25 февраля, затем нас ждут кубковые матчи. Мы уверены, что тяжелые дни уйдут, будет мир и процветание нашего футбола.
Ждем игру с Шотландией в стыковых матчах за выход на ЧМ 2022. Это будет одно из самых главных событий этого года для наших болельщиков.
Ранее бывшие и нынешние футболисты киевского «Динамо» записали видео в честь Дня единения.
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