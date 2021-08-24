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Павелко: «Гордимся яркими событиями и победами 30-летней истории Украины»

Президент УАФ выступил с поздравлением в честь Дня независимости страны
Футбол Сборная Украины
09:47
Павелко: «Гордимся яркими событиями и победами 30-летней истории Украины»
Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко выступил с поздравлением в честь 30-летия независимости Украины. Текст опубликован на официальном сайте организации.

Дорогие болельщики, ветераны футбола, коллеги, единая футбольная семья Украины! Поздравляю вас с 30-й годовщиной независимости нашего государства!

Каждая из страниц 30-летней летописи истории независимости Украины полна невероятного количества приятных воспоминаний, ярких событий и побед, которыми мы гордимся и которые вдохновляют нас на новые свершения. Мы вместе со всей страной учимся, планируем, реализуем успешные проекты, преодолеваем трудности и радуемся общим успехам.

Благодаря тяжелым испытаниям мы становимся сильнее, сложные вызовы сплачивают нас, а новейшие достижения – укрепляют футбольную общественность и всю Украину!

Приятно отметить, что, начиная с 1991 года, наша футбольная семья приложила немало усилий ради объединения Украины. Ведь именно футбол и матчи более 20-ти национальных сборных, которыми занимается УАФ, из года в год создают мощный импульс, который питает патриотическое движение миллионов украинских болельщиков во Львове, Ужгороде, Киеве, Донецке, Луганске, Симферополе, Севастополе, Харькове, Днепре, Херсоне, Одессе, а также в США, Канаде, Аргентине, Австралии, Германии, Польши, Италии, Испании, Литве, Латвии, Великобритании и по всему миру!

Искренне желаю мира, крепкого здоровья, процветания вам и всей Украине! Спасибо храбрым воинам-защитникам нашей страны!

С Днем Независимости! Слава Украине! Героям слава!

Ранее в УАФ рассказали о состоянии главы Комитета арбитров Лучано Лучи после ДТП.

Сергей Стаднюк
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Андрей Павелко УАФ

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