Павелко: «Игроки сборной Украины не получают премии из денег налогоплательщиков»
Президент УАФ Андрей Павелко в эфире радио «Новое время» рассказал о системе финансирования сборной Украины.
Украинский футбол не имеет финансирования от госбюджета. За последние пять лет на нашу сборную, которая готовилась и вышла на Евро, было потрачено более одного миллиарда гривен, и не было потрачено ни одной государственной гривны.
Да, были доходы от UEFA, в том числе премия за выступление. Но это не компенсировало всю сумму. У нас есть бюджет, который состоит из поступлений от UEFA и FIFA, спонсоров и партнеров.
Но государственных денег там нет. Могу заверить болельщиков, что наши футболисты, когда получают премии, не пользуются деньгами налогоплательщиков.
Они, наоборот, платят очень большие налоги. Со всех премий мы заплатили налоги. Нас проверяют аудиторы из BIG 4. Раньше это были KPMG, теперь это Ernst&Young. Мы очень открыты в этом смысле, все наши финансовые доходы и расходы.
Павелко также подтвердил, что сборная Турции предлагала Андрею Шевченко работу.
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