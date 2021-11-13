Павелко: «Игроки сборной Украины не получают премии из денег налогоплательщиков»

Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире радио «Новое время» рассказал о системе финансирования сборной Украины.

Да, были доходы от UEFA, в том числе премия за выступление. Но это не компенсировало всю сумму. У нас есть бюджет, который состоит из поступлений от UEFA и FIFA, спонсоров и партнеров.

Но государственных денег там нет. Могу заверить болельщиков, что наши футболисты, когда получают премии, не пользуются деньгами налогоплательщиков.

Они, наоборот, платят очень большие налоги. Со всех премий мы заплатили налоги. Нас проверяют аудиторы из BIG 4. Раньше это были KPMG, теперь это Ernst&Young. Мы очень открыты в этом смысле, все наши финансовые доходы и расходы.