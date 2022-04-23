Павелко: «Мой разговор с Суркисом был очень конструктивным»

Глава УАФ и президент «Динамо» быстро договорились

Андрей Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о разговоре с президентом «Динамо» Игорем Суркисом.

«Сейчас очень тяжелое время для украинского футбола. И очень важно, что мы быстро нашли все добрые слова поддержки, не было ни секунды сомнений в нашем разговоре.

Он был очень конструктивным, и по всем вопросам по сборной Игорь Суркис сказал, что мы все предоставим и все игроки будут в расположении команды, когда потребуется.

Я уверен, что именно эти времена войны создадут новые возможности для объединения всех, кто имеет возможности и желание развивать футбол после нашей победы над пришедшим в наш дом фашизмом».

Ранее «Динамо» не хотело отпускать игроков в сборную Украины в начале мая, но затем все же согласилось.