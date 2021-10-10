Павелко: «Мы сделали очень важный шаг на пути в Катар»

Андрей Павелко / Фото: Twitter

Президент УАФ Андрей Павелко в своем Facebook прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

Когда в день отъезда в Финляндию команда приветствовала меня с днем ​​рождения, я сказал, что лучшим подарком для меня будет наша совместная поездка в Катар на чемпионат мира-2022. В Хельсинки мы сделали к этой цели очень важный шаг.

Отдельно хочу поздравить замечательного человека, настоящего капитана Андрея Пятова с гроссмейстерским результатом – сто матчей в составе сборной Украины. Да, все мы помним о матче с Мальтой, не вошедшем в реестр УЕФА. Но, уверен, все статистические формальности будут сняты во Львове.

Перед матчем имел возможность провести рабочую встречу с моим финским коллегой Ари Лахти, с которым обсудили вопросы сотрудничества между ассоциациями двух стран. И в Финляндии, и в Украине в течение нескольких лет произошли серьезные изменения в сфере развития футбола, и нам есть чему поучиться друг у друга.

Вместе с президентом Финляндии и Ари Лахти были в восторге от активности наших болельщиков на матче.

Украинские болельщики просто очаровали и сделали все возможное, чтобы сине-желтые чувствовали себя как дома. Большой вклад в сегодняшнюю победу внесли именно наши фанаты. Спасибо! Слава Украине! Слава Героям!»