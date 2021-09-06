Павелко: «Пообещал сборной премию за то, что выложились после Казахстана»
Павелко: «На матче с Францией я был в том же легендарном костюме, что и против Португалии»
Президент УАФ – о ничьей против чемпионов мира
Андрей Павелко / Фото: Twitter
Президент УАФ Андрей Павелко в шоу «Великий футбол» прокомментировал ничью сборной Украины против Франции (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
«На легендарном матче с Португалией (2:1, отбор на Евро-2020 – прим.), я был в этом костюме.
Когда утром перед встречей с Францией думал, как чувствовать себя на игре, мне показалось, что похожая энергетика на этом матче».