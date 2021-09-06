Павелко: «На матче с Францией я был в том же легендарном костюме, что и против Португалии»

Президент УАФ – о ничьей против чемпионов мира

Андрей Павелко / Фото: Twitter Президент УАФ Андрей Павелко в шоу «Великий футбол» прокомментировал ничью сборной Украины против Франции (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022. «На легендарном матче с Португалией (2:1, отбор на Евро-2020 – прим.), я был в этом костюме. Когда утром перед встречей с Францией думал, как чувствовать себя на игре, мне показалось, что похожая энергетика на этом матче».

Ситуация в группе Украины после ничьей с Францией.

Петр Приходько