Капітан «Динамо» запевнив, що кияни прибудуть до лав збірної України
Павелко: «Набрал Суркиса, все футболисты «Динамо» будут в сборной Украины 3 мая»
Нарастающий конфликт, к счастью, разрешился
20:46
Фото: УАФ
Глава УАФ Андрей Павелко в своем Facebook заявил, что игроки «Динамо» прибудут в сборную Украины 3 мая.
Набрал президента киевского «Динамо». Конструктивно поговорили по поводу сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК «Динамо» Киев, которых вызвал Александр Петраков, будут в расположении сборной 3 мая. Спасибо президенту «Динамо» за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!
Ранее сообщалось, что «Динамо» отказалось предоставить своих футболистов для тренировочного сбора сборной Украины в столь краткие сроки. Киевляне хотели отправить игроков в национальную команду в конце мая.
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