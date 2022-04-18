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Павелко: «Набрал Суркиса, все футболисты «Динамо» будут в сборной Украины 3 мая»

Нарастающий конфликт, к счастью, разрешился
Футбол Сборная Украины
20:46
Павелко: «Набрал Суркиса, все футболисты «Динамо» будут в сборной Украины 3 мая»
Фото: УАФ

Глава УАФ Андрей Павелко в своем Facebook заявил, что игроки «Динамо» прибудут в сборную Украины 3 мая.

Набрал президента киевского «Динамо». Конструктивно поговорили по поводу сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК «Динамо» Киев, которых вызвал Александр Петраков, будут в расположении сборной 3 мая. Спасибо президенту «Динамо» за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!

Ранее сообщалось, что «Динамо» отказалось предоставить своих футболистов для тренировочного сбора сборной Украины в столь краткие сроки. Киевляне хотели отправить игроков в национальную команду в конце мая.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Динамо Киев сборная Украины (футбол) Игорь Суркис Андрей Павелко

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