УАФ не рассматривает никого кроме Реброва на пост тренера сборной Украины
Павелко надеется на возвращение Шевченко в сборную
Специалист пока что хочет поработать в клубе
17:12
Андрей Шевченко / фото - FootBoom
Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал уход из сборной Украины главного тренера Андрея Шевченко:
«Я желаю, чтобы штаб Андрея Шевченко был успешен в клубном футболе. Я надеюсь, что через какое-то время мы Андрея вместе с другими членами тренерского штаба увидим в нашей сборной с новыми идеями.
Пожелаем им удачи и пожелаем нашей сборной удачи в отборе к чемпионату мира в Катаре».
Главным кандидатом на замену Шевченко называют тренера эмиратского «Аль-Айна» Сергея Реброва. Специалист уже прибыл в Киев, и вскоре его должны объявить новым наставником национальной команды.
Напомним, Павелко рассказал, что Ребров видит в сборной Украины огромный потенциал.
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