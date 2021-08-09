Павелко назвал сумму премиальных сборной Украины за Лигу наций, отбор и финальную часть Евро-2020
Президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы «Великий футбол» раскрыл сумму премиальных сборной Украины за участие в Лиге наций, отборе и финальной части Евро-2020.
У нас есть традиция в Украине – такие темы не обсуждать. Это наоборот публичная информация, которая являет собой хороший пример для будущих поколений – работать и достигать самых высоких результатов.
Думаю, вскоре UEFA представит все цифры, и мы увидим, сколько Украина получила за попадание на Евро и участие на нем. Названные цифры в 14 млн евро близки – чуть меньше. Рядом.
Сразу после Евро игроки и штаб получили из этой суммы после выплаты всех налогов: за выход – было выплачено 3 млн евро. За Лигу наций, которую мы из-за коронавируса закончили неудачно, наши ребята получили еще 1 млн евро. За Евро из 5 млн 2,5 было выплачено игрокам.
В общем, 6,5 млн евро получила команда, но с обязательной выплатой всех налогов и сборов, которые существуют. Горжусь, что в Украине игроки могут показывать достойную игру и получать достойные премии.
Павелко также прокомментировал возможное назначение Сергея Реброва на пост главного тренера сборной.
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