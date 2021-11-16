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Павелко – о гомофобии Беседина и Бутко: «Впервые об этом слышу»
Президент УАФ сообщил, что высказываниями игроков должен заняться комитет этики и честной игры
13:07
Андрей Павелко / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко высказался касательно оскорбления геев украинскими футболистами Артемом Бесединым и Богданом Бутко.
«Я впервые слышу об этих фактах. Уверен, компетентные органы рассмотрят это дело и дадут свою оценку, они всегда наблюдают.
Комитет УАФ этики и честной игры возглавляют европейцы. Это при мне впервые этот комитет возглавили европейские лидеры – Франческо Баранка и члены комитета, которых он привлек. А это бывшие члены Европарламента – серьезные люди»
Ранее Павелко заявил, что в УАФ есть видение о том, что Сергей Ребров должен возглавить сборную Украины.
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