С передач Шевченко забивают все. Пятов и Бущан бессильны
Павелко – о призовых по итогам Евро-2020: «Можно будет купить больше, чем квартиру»
Президент УАФ – о финансовой поддержке игроков сборной Украины после континентального первенства
10:00
Андрей Павелко / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал в эфире программы «Денисов Time» о размере призовых игроков сборной Украины на Евро-2020.
Все зависит от выступлений. Если будет сверхуспешное выступление, то это будут приличные призовые. Думаю, можно будет купить больше, чем квартиру. Желаю, чтобы ребята хорошо выступили и забрали все возможные призовые.
Конечно, чем дальше пройдут, тем больше призовые.
На чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко попали в группу C к Нидерландам, Австрии и Северной Македонии.
Напомним, что 23 мая сборная Украины проведет контрольный матч с Бахрейном. Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.
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