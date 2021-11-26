Павелко: «Обидно за большинство украинских болельщиков, которые не увидят матч Украина – Шотландия вживую»

Президент УАФ – о предстоящем матче квалификации ЧМ-2022

Андрей Павелко / фото - УАФ

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу, по итогам которой сборной Украины предстоит сыграть против национальной команды Шотландии.



Президент УАФ Андрей Павелко высказался о предстоящем матче, прокомментировав новость о том, что все матчи отбора будут проходить на территории соперника.

«Немного обрадовался, немного расстроился из-за наших болельщиков, которые не увидят сборную в этих матчах. Нужно будет ехать к соперникам. У Александра Петракова было 5 финальных матчей, к ним прибавилось еще два. Наша цель – 7 финальных матчей и Катар. Все просто».

Напомним, Александр Петраков признался, что молил Бога, чтобы Украине не попалась Португалия или Италия.