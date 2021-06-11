Павелко объявил о результатах переговоров УАФ с UEFA касательно новой формы сборной Украины

Андрей Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook рассказал о результатах переговоров с UEFA касательно размещения слогана «Героям слава!» на футболках сборной Украины.

Во время переговоров представители UEFA неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям Слава!» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с UEFA победного компромисса!

На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утверждена утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава!» будет размещено за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле».