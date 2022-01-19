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Павелко отреагировал на увольнение Шевченко из «Дженоа»

Функционер назвал главный залог успеха специалиста в сборной
Футбол Серия А (Италия)
09:39
Павелко отреагировал на увольнение Шевченко из «Дженоа»
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа»:

«Не совсем правильное решение от руководства клуба. Как мы все помним, чтобы выстроить в систему в команде, нужно время и терпение.

С 2016 по 2018 годы было много критики в адрес Шевченко, когда он не достиг результата со сборной, но шаг за шагом начали появляться проблески хорошей игры, которую Украины показывала с 2019 по 2021 годы».

В Генуе украинскому специалисту дали проработать лишь 69 дней, уволив его, даже не дав ему обещанных усилений команды.

Ранее стало известно, что Шевченко до сих пор находится на контракте с «Дженоа» и продолжит получать ежемесячную зарплату.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Андрей Шевченко Дженоа Андрей Павелко

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