Бывший партнер Шевченко по «Милану» заменит украинца в «Дженоа»
Павелко отреагировал на увольнение Шевченко из «Дженоа»
Функционер назвал главный залог успеха специалиста в сборной
09:39
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа»:
«Не совсем правильное решение от руководства клуба. Как мы все помним, чтобы выстроить в систему в команде, нужно время и терпение.
С 2016 по 2018 годы было много критики в адрес Шевченко, когда он не достиг результата со сборной, но шаг за шагом начали появляться проблески хорошей игры, которую Украины показывала с 2019 по 2021 годы».
В Генуе украинскому специалисту дали проработать лишь 69 дней, уволив его, даже не дав ему обещанных усилений команды.
Ранее стало известно, что Шевченко до сих пор находится на контракте с «Дженоа» и продолжит получать ежемесячную зарплату.
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