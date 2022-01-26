Петраков: «В Турции планирую посмотреть на все команды УПЛ»
Павелко: «Петраков отправится в Турцию, где проходят сборы клубы УПЛ»
Тренер будет следить за потенциальными сборниками
18:17
Александр Петраков / Фото: Twitter
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков поедет в Турцию следить за потенциальными игроками национальной команды.
«Александр Васильевич отправится в Турции, где будут проходить сборы клубы УПЛ. Он посетит все тренировки, пообщается с наставниками команд и игроками сборной Украины. Петраков будет лично наблюдать за процессом подготовки игроков на сборах».
Ранее сообщалось, что Петраков отправится в «Аталанту» на стажировку.
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