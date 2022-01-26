Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Павелко: «Петраков отправится в Турцию, где проходят сборы клубы УПЛ»

Тренер будет следить за потенциальными сборниками
Футбол Сборная Украины
18:17
Павелко: «Петраков отправится в Турцию, где проходят сборы клубы УПЛ»
Александр Петраков / Фото: Twitter

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков поедет в Турцию следить за потенциальными игроками национальной команды.

«Александр Васильевич отправится в Турции, где будут проходить сборы клубы УПЛ. Он посетит все тренировки, пообщается с наставниками команд и игроками сборной Украины. Петраков будет лично наблюдать за процессом подготовки игроков на сборах».

Ранее сообщалось, что Петраков отправится в «Аталанту» на стажировку.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Петраков Андрей Павелко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Матвиенко: «Петраков постоянно звонит и интересуется делами»
Матвиенко: «Петраков постоянно звонит и интересуется делами»
Футбол Сборная Украины
20:59
Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Футбол Сборная Украины
13:23
Петраков: «В Турции планирую посмотреть на все команды УПЛ»
Петраков: «В Турции планирую посмотреть на все команды УПЛ»
Футбол Сборная Украины
12:21
Суркис: «Я не очень хочу видеть Павелко, но нужно обсудить развитие украинского футбола»
Суркис: «Я не очень хочу видеть Павелко, но нужно обсудить развитие украинского футбола»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:03
Петраков выразил беспокойство из-за отсутствия игровой практики у лидеров сборной Украины
Петраков выразил беспокойство из-за отсутствия игровой практики у лидеров сборной Украины
Футбол Сборная Украины
07:52
Петраков сообщил, что отказался от стажировки в «Аталанте»
Петраков сообщил, что отказался от стажировки в «Аталанте»
Футбол Сборная Украины
25 января 21:50

Новости: Футбол

Матвиенко: «Петраков постоянно звонит и интересуется делами»
Матвиенко: «Петраков постоянно звонит и интересуется делами»
Сборная Украины
20:59
Экс-игрок «Шахтера» может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
Экс-игрок «Шахтера» может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
В Европе
20:51
Аутсайдер УПЛ подписал 23-летнего защитника, который провел больше 50 матчей в чемпионате Нидерландов
Аутсайдер УПЛ подписал 23-летнего защитника, который провел больше 50 матчей в чемпионате Нидерландов
Украинская Премьер-лига
20:42
Рэпер Канье Уэст посетил тренировку топ-клуба Европы
Рэпер Канье Уэст посетил тренировку топ-клуба Европы
В Европе
20:33
Камеры зафиксировали, как агент Дембеле набирал номер спортивного директора ПСЖ
Камеры зафиксировали, как агент Дембеле набирал номер спортивного директора ПСЖ
Примерa (Испания)
20:26
Защитник «Шахтера»: «На сборах с каждым днем все становится тяжелее»
Защитник «Шахтера»: «На сборах с каждым днем все становится тяжелее»
Украинская Премьер-лига
20:14
Президент FIFA нашел еще одну причину, почему стоит проводить ЧМ каждые 2 года
Президент FIFA нашел еще одну причину, почему стоит проводить ЧМ каждые 2 года
В мире
19:19
Йовичевич: «Довбыка хочет пол-Европы, но цена у него высокая»
Йовичевич: «Довбыка хочет пол-Европы, но цена у него высокая»
Украинская Премьер-лига
18:56
Молодежка «Динамо» не доиграла матч с «Антальяспором» из-за драки
Молодежка «Динамо» не доиграла матч с «Антальяспором» из-за драки
Украинская Премьер-лига
18:46
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости