Павелко: «Петраков заслуженно получил единогласную поддержку исполкома»

Сборная наконец-то обрела тренера

Андрей Павелко / фото - FootBoom

Глава УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook рассказал, почему Александра Петракова назначили на пост главного тренера сборной Украины:

#QUOTE«Александр Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял исполком УАФ.

Александр Васильевич – всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов исполкома.

Поздравляю Александра Васильевича и желаю продуктивной работы».

Петракова назначили главным тренером, но с приставкой о.и. В УАФ планируют рано или поздно дождаться, когда Сергей Ребров сможет уйти из «Аль-Айна»

Наставнику предстоит готовить команду к грядущим матчам отбора ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября), а также к контрольной встрече со сборной Чехии.

Ранее стало известно, кого специалист хочет видеть в своем тренерском штабе.