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Павелко: «Победа над Кипром – хорошее завершение подготовки Украины к Евро-2020!»

Президент УАФ оценил матч
Футбол Сборная Украины
10:57
Павелко: «Победа над Кипром – хорошее завершение подготовки Украины к Евро-2020!»
Фото: Facebook

Президент УАФ Андрей Павелко через свой Facebook оценил победу Украины над Кипром (4:0).

«Уверенная победа сборной над Кипром — хорошее завершение подготовки к Евро-2020! И замечательный подарок Харькову и всем болельщикам, которые пришли поддержать «сине-желтых» на ОСК «Металлист». Дебют сборной в новой форме с картой Украины, вызвавший огромный ажиотаж в нашей стране и во всем мире, удался как нельзя лучше! И это на фарт! На фарт и то, что лидеры сборной, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Александр Зинченко, сегодня забили 4 гола. А нынешний финалист Лиги чемпионов Зинченко уже второй раз получает титул «Лев матча». Александр, поздравляю!

Благодарен нашим друзьям с Кипра за качественный спарринг для сборной Украины и продуктивную встречу с моим кипрским коллегой, членом Совета ФИФА Георгиосом Кумасом. Кстати, на форме сборной Кипра также есть карта этого государства. Поэтому любые претензии на эту тему просто абсурдны.

Уже завтра наша сборная отправится в Бухарест, в новой форме, наполненной энергетикой всей Украины. Верим в команду Андрея Шевченко и желаем нашим футболистам подойти к старту Евро в наилучшей игровой и психологической форме! Слава Украине!»

13 июня Украина сыграет с Нидерландами на старте Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Павелко сборная Украины (футбол) сборная Кипра (футбол)

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