Павелко: «Победа над Кипром – хорошее завершение подготовки Украины к Евро-2020!»

Фото: Facebook

Президент УАФ Андрей Павелко через свой Facebook оценил победу Украины над Кипром (4:0).

Благодарен нашим друзьям с Кипра за качественный спарринг для сборной Украины и продуктивную встречу с моим кипрским коллегой, членом Совета ФИФА Георгиосом Кумасом. Кстати, на форме сборной Кипра также есть карта этого государства. Поэтому любые претензии на эту тему просто абсурдны.

Уже завтра наша сборная отправится в Бухарест, в новой форме, наполненной энергетикой всей Украины. Верим в команду Андрея Шевченко и желаем нашим футболистам подойти к старту Евро в наилучшей игровой и психологической форме! Слава Украине!»