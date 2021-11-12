Павелко объяснил, почему матч Украина – Болгария состоялся в Одессе
Павелко подтвердил, что сборная Турции предлагала Шевченко работу
Но тренер выбрал «Дженоа»
14:43
Павелко и Шевченко / Фото: Укринформ
Президент УАФ Андрей Павелко заявил о том, что у главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко было предложение работы от сборной Турции.
«Действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение, как я вижу, не было ли никаких негативов в нашей работе.
Я сказал, что никаких негативов нет, что это прекрасный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую, и хочу, чтобы у них все получилось.
Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но мое мнение было только положительное».
Напомним, Шевченко возглавил «Дженоа» несколько дней назад и дал первую пресс-конференцию, на которой ответил на многие вопросы.