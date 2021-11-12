Павелко подтвердил, что сборная Турции предлагала Шевченко работу

Павелко и Шевченко / Фото: Укринформ

Президент УАФ Андрей Павелко заявил о том, что у главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко было предложение работы от сборной Турции.

Я сказал, что никаких негативов нет, что это прекрасный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую, и хочу, чтобы у них все получилось.

Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но мое мнение было только положительное».