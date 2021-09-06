Павелко: «У нас был такой большой цикл, когда каждую вторую игру мы проваливались»
Павелко: «Пообещал сборной премию за то, что выложились после Казахстана»
УАФ отблагодарит игроков и тренеров за ничью с Францией
07:17
Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко пообещал солидную премию сборной Украины за ничью с Францией.
«Я им пообещал премию за то, что они дали игру победную, дали игру для зрителей, дали игру, выложившись после Казахстана. Я пообещал, что они за эту игру получат премию».
Солидную?
«Да. Я уверен, что очень солидная. Игроки поаплодировали и поблагодарили. Уверен, что они этого не просили, не ждали. Они не играли за деньги, за премию. Они отдавались болельщикам, команде, сборной. Конечно, после такого приятно их удивить, сделать такой приятный сюрприз».
В премии много нолей?
«Да, очень».
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