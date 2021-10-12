Павелко: «Игроки сборной Финляндии знали, что Ярмоленко ничего не умеет правой ногой»
Павелко: «Появление сборной Украины в FIFA 22 будет способствовать ее популяризиции в мире»
Функционер прокомментировал включение «сине-желтых» в список команд известного симулятора
08:42
Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко вручил футболистам сборной Украины их личные карточки в известном симуляторе FIFA 22. Начиная с данной части игры «сине-желтые» вновь представлены в игре.
Функционер прокомментировал приятное событие. Его слова передает пресс-служба УАФ.
Появление «сине-желтых» в игре FIFA будет способствовать популяризации сборной Украины в мировом футболе. Многие наши болельщики просили об этом. А для вас это станет хорошей возможностью сыграть в игру самим или со своими детьми.
Ранее сообщалось, что травма защитника сборной Украины Эдуарда Соболя оказался несерьезной.