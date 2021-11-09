Павелко предложил известному итальянскому арбитру курировать подготовку украинских судей

Никола Риццоли и Андрей Павелко / Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook сообщил о встрече с итальянским экс-арбитром Николой Риццоли.



Вместе с главой Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, контракт которого недавно был продлен, и нашими арбитрами пообщались с Николой и обсудили перспективы нашего сотрудничества на будущее.

Риццоли согласился с моим предложением стать куратором подготовки украинских рефери и в случае поддержки такой инициативы Исполкомом, заседание которого предварительно запланировано на 17 ноября, команда УАФ получит новое мощное усиление уже в ближайшее время.

Об авторитете Николы Риццоли в мировом арбитраже говорят его высокие достижения. Среди прочего, это звание лучшего рефери мира, которое он получал дважды подряд. А это значит, что украинские коллеги Николы с началом нашего сотрудничества получат отличные возможности для профессионального роста.

Верю, что они успешно их реализуют. Уверен, что тандем двух таких высококлассных специалистов, как Лучано Лучи и Никола Риццоли, даст мощный импульс для дальнейшего развития украинского арбитража».