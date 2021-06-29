Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Павелко: «Прибыл в Глазго, что бы организовать сюрприз с участием президента»

Вся страна будет сегодня поддерживать сборную
Футбол Евро-2020
13:17
Павелко: «Прибыл в Глазго, что бы организовать сюрприз с участием президента»
Андрей Павелко / фото - FootBoom

Сегодня состоится долгожданный матч сборной Украины со шведами. Прошлую игру нашей национальной сборной с этой командой мы помним до сих пор.

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook рассказал, зачем прибыл вместе со сборной Украины в Глазго:

«Сегодня национальная сборная Украины снова выйдет на матч Евро-2020. Впервые в истории мы будем играть в плей-офф европейского первенства, поэтому эта встреча особенная для нашей страны.

И рядом со сборной в этот вечер бок о бок будет бороться более чем 40-миллионная разнообразная, но едина как никогда Украина, неделимые границы которой оберегом очерчены на груди каждого игрока команды, а также украинцы по всему миру.

Миллионы украинских сердец будут биться сегодня в унисон с гимном нашего государства, в ритме «Червоной руты», которая обязательно зазвучит на трибунах, в ритме каждой атаки и удара по мячу сборной Андрея Шевченко.

Ведь до флешмоба, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским в поддержку сине-желтых, за что ему очень благодарен и имею честь присоединиться, приобщается вся Украина.

Приглашаю присоединиться к флешмобу и к поддержке сборной на сегодняшнем матче и нашу диаспору из Великобритании, которая всегда очень активная и самоотверженно болеет за нашу команду.

Вчера я прибыл в Глазго в расположение нашей сборной, чтобы лично поддержать ребят и помочь организовать для них настоящий сюрприз с участием главы государства – общение онлайн и вдохновляющие слова для футболистов и тренерского штаба, которые сказал президент.

Видел по глазам ребят, что они готовы к игре, а их сердца полны решимости бороться на поле за всю Украину и за миллионы болельщиков.

Вперед, Украина. Болеем сердцем. Верим в сборную. Слава Украине! Героям слава!»

К сожалению, для обычного украинского болельщика не так просто попасть на матч сборной Украины в Великобританию. Но взгляды каждого фаната будут сегодня у экранов телевизоров, потому что все ждут от сборной чуда.

Подопечные Андрея Шевченко уже сотворили историю, выйдя в плей-офф Евро-2020. Теперь нужно двигаться дальше и бороться со шведами за место в 1/4 финала.

Матч между Швецией и Украиной пройдет сегодня, на стадионе «Хэмпден Парк».

Видео трансляция матча Швеция – Украина. Начало – в 22:00.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.

Напомним, Шевченко собирается сегодня удивить соперника составом и планом на игру.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол) Андрей Павелко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Форвард Швеции: «Шевченко был очень умным игроком»
Форвард Швеции: «Шевченко был очень умным игроком»
Футбол Сборная Украины
13:37
Шевченко: «Я собрал игроков и сказал, что у нас еще есть шанс»
Шевченко: «Я собрал игроков и сказал, что у нас еще есть шанс»
Футбол Сборная Украины
13:19
Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко уверен, что мы можем пройти Швецию»
Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко уверен, что мы можем пройти Швецию»
Футбол Евро-2020
12:45
Экс-игрок сборной Украины: «Швеция – не оптимальный вариант для «сине-желтых»
Экс-игрок сборной Украины: «Швеция – не оптимальный вариант для «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
12:43
Вацко считает, что Украина не должна выходить с мыслью, что 1/8 – уже достижение
Вацко считает, что Украина не должна выходить с мыслью, что 1/8 – уже достижение
Футбол Евро-2020
12:30
Кравченко: «Думаю, Украина будет доминировать в игре со Швецией»
Кравченко: «Думаю, Украина будет доминировать в игре со Швецией»
Футбол Сборная Украины
12:19

Новости: Футбол

Виейра заявил, что сборная Франции не заслужила выхода в 1/4 Евро-2020
Виейра заявил, что сборная Франции не заслужила выхода в 1/4 Евро-2020
Евро-2020
13:50
Форвард Швеции: «Шевченко был очень умным игроком»
Форвард Швеции: «Шевченко был очень умным игроком»
Сборная Украины
13:37
Голкипер Испании не потерял доверие партнеров после ляпа в матче с Хорватией
Голкипер Испании не потерял доверие партнеров после ляпа в матче с Хорватией
Евро-2020
13:30
Шевченко: «Я собрал игроков и сказал, что у нас еще есть шанс»
Шевченко: «Я собрал игроков и сказал, что у нас еще есть шанс»
Сборная Украины
13:19
Павелко: «Прибыл в Глазго, что бы организовать сюрприз с участием президента»
Павелко: «Прибыл в Глазго, что бы организовать сюрприз с участием президента»
Евро-2020
13:17
Шотландский клуб подписал 19-летнего украинского хавбека
Шотландский клуб подписал 19-летнего украинского хавбека
Украинские легионеры
12:59
Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко уверен, что мы можем пройти Швецию»
Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко уверен, что мы можем пройти Швецию»
Евро-2020
12:45
Экс-игрок сборной Украины: «Швеция – не оптимальный вариант для «сине-желтых»
Экс-игрок сборной Украины: «Швеция – не оптимальный вариант для «сине-желтых»
Сборная Украины
12:43
Вацко считает, что Украина не должна выходить с мыслью, что 1/8 – уже достижение
Вацко считает, что Украина не должна выходить с мыслью, что 1/8 – уже достижение
Евро-2020
12:30
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости