Павелко: «Прибыл в Глазго, что бы организовать сюрприз с участием президента»

Вся страна будет сегодня поддерживать сборную

Андрей Павелко / фото - FootBoom

Сегодня состоится долгожданный матч сборной Украины со шведами. Прошлую игру нашей национальной сборной с этой командой мы помним до сих пор.

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook рассказал, зачем прибыл вместе со сборной Украины в Глазго:

«Сегодня национальная сборная Украины снова выйдет на матч Евро-2020. Впервые в истории мы будем играть в плей-офф европейского первенства, поэтому эта встреча особенная для нашей страны. И рядом со сборной в этот вечер бок о бок будет бороться более чем 40-миллионная разнообразная, но едина как никогда Украина, неделимые границы которой оберегом очерчены на груди каждого игрока команды, а также украинцы по всему миру. Миллионы украинских сердец будут биться сегодня в унисон с гимном нашего государства, в ритме «Червоной руты», которая обязательно зазвучит на трибунах, в ритме каждой атаки и удара по мячу сборной Андрея Шевченко. Ведь до флешмоба, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским в поддержку сине-желтых, за что ему очень благодарен и имею честь присоединиться, приобщается вся Украина. Приглашаю присоединиться к флешмобу и к поддержке сборной на сегодняшнем матче и нашу диаспору из Великобритании, которая всегда очень активная и самоотверженно болеет за нашу команду. Вчера я прибыл в Глазго в расположение нашей сборной, чтобы лично поддержать ребят и помочь организовать для них настоящий сюрприз с участием главы государства – общение онлайн и вдохновляющие слова для футболистов и тренерского штаба, которые сказал президент. Видел по глазам ребят, что они готовы к игре, а их сердца полны решимости бороться на поле за всю Украину и за миллионы болельщиков. Вперед, Украина. Болеем сердцем. Верим в сборную. Слава Украине! Героям слава!»

К сожалению, для обычного украинского болельщика не так просто попасть на матч сборной Украины в Великобританию. Но взгляды каждого фаната будут сегодня у экранов телевизоров, потому что все ждут от сборной чуда.

Подопечные Андрея Шевченко уже сотворили историю, выйдя в плей-офф Евро-2020. Теперь нужно двигаться дальше и бороться со шведами за место в 1/4 финала.

Матч между Швецией и Украиной пройдет сегодня, на стадионе «Хэмпден Парк».

Видео трансляция матча Швеция – Украина. Начало – в 22:00.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.

Напомним, Шевченко собирается сегодня удивить соперника составом и планом на игру.