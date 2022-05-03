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Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»

Глава УАФ привітав позицію європейського контролюючого органу
Футбол В Украине
20:38
Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»
Андрій Павелко / Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко в коментарі Футбол NEWS висловився про санкції UEFA проти російського футболу.

«Я впевнений, що рішення про усунення російських команд дасть усій Європі та світу ще один дуже важливий сигнал про те, що агресія проти нашої держави обов’язково буде покарана. Важливо, щоб усі ми бачили, що наші команди, які представлятимуть Україну в єврокубках наступного сезону, досягли якнайкращих результатів».

Нагадаємо, раніше UEFA відсторонив футбольні та футзальні російські клуби та збірні від міжнародних матчів на наступний сезон.

Карен Агабекян
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