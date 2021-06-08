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Павелко: «Рад, что с формой сборной попали в «десятку»

Экипировка вызвала невиданный ажиотаж
Евро Сборные
07:48
Павелко: «Рад, что с формой сборной попали в «десятку»
Андрей Павелко / фото - FootBoom

Президент УАФ Андрей Павелко поделился историей создания формы сборной Украины:

«Я очень рад, что мы попали в «десятку». Идея была очень простая: после великолепного матча Украина — Португалия, где мы получили сумасшедшую энергетику от болельщиков, обыграв действующих чемпионов Европы, сразу же появилась мысль, что надо передать такую энергетику игрокам, когда они будут за пределами Украины, а частичка болельщика была в сердце каждого. Пришла идея — карта страны, чтобы каждый болельщик от Луганска до Ужгорода был частичкой нашей команды. Думаю, болельщикам она пришлась по душе.

Форма сплотила болельщиков, но самое главное — как наша команда будет играть на турнире. Я верю в игроков, тренерский штаб, они обязательно зарядятся энергией наших болельщиков. Есть предчувствие, что ребята должны удивить, показать хорошую игру, сыграть на максимуме возможностей».

Несмотря на то, что UEFA официально утвердила форму национальной сборной Украины, на которую нанесены контуры границ государства, Россия продолжает негодовать.

Россияне недовольны наличием на экипировке границ аннексированной АР Крым, и, как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, они «шипят на форму из-за международно признанных границ».

В России даже рассматривают отказ от участия в Евро-2020.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

УАФ Андрей Павелко сборная Украины (футбол)

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