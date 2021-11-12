Экс-игрок сборной Украины: «Думаю, Петраков убедился, что Матвиенко нельзя ставить в центр обороны»
Павелко рассказал, когда будет принято решение по будущему Петракова
Тренер до сих пор работает с приставкой и.о.
15:21
Александр Петраков и Андрей Павелко / фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, когда будет решена судьба Александра Петракова у руля сборной Украины:
«После матча с Боснией у нас будет исполком, и там будем подводить итоги отбора ЧМ-2022. У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт отбора ЧМ-2022 был провален. Это со старым тренерским штабом, и нельзя говорить, что это ответственность Петракова.
Но мы никого не обвиняем, потому что штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро.
Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить»
После ухода Шевченко из сборной Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В УАФ хотели видеть на этом посту Сергея Реброва, но у специалиста имеется действующий контракт с эмиратским «Аль-Айном».
Напомним, Малиновский рассказал, как закончилась история его конфликта с Петраковым.
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