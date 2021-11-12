Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 5
Футбол (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Россия - Кипр 6:0 Окончен
19:00 Азербайджан - Люксембург 1:3 Окончен
19:00 Грузия - Швеция 2:0 Окончен
19:00 Армения - Македония 0:5 Запланирован
21:45 Мальта - Хорватия 1:7 Окончен
21:45 Германия - Лихтенштейн 9:0 Запланирован
21:45 Румыния - Исландия 0:0 Запланирован
21:45 Ирландия - Португалия 0:0 Окончен
21:45 Греция - Испания 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Агробизнес 1:1 Окончен
14:15 Олимпик - Нива Т -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Молдова - Шотландия -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень -:- Запланирован
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье -:- Запланирован
17:45 Металлист - Прикарпатье -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Франция - Казахстан -:- Запланирован

Павелко рассказал, когда будет принято решение по будущему Петракова

Тренер до сих пор работает с приставкой и.о.
Футбол Сборная Украины
15:21
Павелко рассказал, когда будет принято решение по будущему Петракова
Александр Петраков и Андрей Павелко / фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, когда будет решена судьба Александра Петракова у руля сборной Украины:

«После матча с Боснией у нас будет исполком, и там будем подводить итоги отбора ЧМ-2022. У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт отбора ЧМ-2022 был провален. Это со старым тренерским штабом, и нельзя говорить, что это ответственность Петракова.

Но мы никого не обвиняем, потому что штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро.

Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить»

После ухода Шевченко из сборной Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В УАФ хотели видеть на этом посту Сергея Реброва, но у специалиста имеется действующий контракт с эмиратским «Аль-Айном».

Напомним, Малиновский рассказал, как закончилась история его конфликта с Петраковым.

Источник: НВ Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Петраков сборная Украины (футбол) Андрей Павелко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Только чудо спасло нас от поражения». Болгарская пресса в восторге от сборной Украины
«Только чудо спасло нас от поражения». Болгарская пресса в восторге от сборной Украины
Футбол Сборная Украины
14:43
Павелко подтвердил, что сборная Турции предлагала Шевченко работу
Павелко подтвердил, что сборная Турции предлагала Шевченко работу
Футбол Сборная Украины
14:43
В сборной Украины впервые за 4 года сыграл футболист «Ворсклы»
В сборной Украины впервые за 4 года сыграл футболист «Ворсклы»
Футбол Сборная Украины
13:52
Ярмоленко: «Нас преследует счет 1:1, ничего нового»
Ярмоленко: «Нас преследует счет 1:1, ничего нового»
Футбол Сборная Украины
11:36
Петраков назвал условие, при котором сборная Украины сыграет на чемпионате мира 2022
Петраков назвал условие, при котором сборная Украины сыграет на чемпионате мира 2022
Футбол Сборная Украины
11:13
Малиновский – о конфликте с Петраковым: «Медиа неправильно приняли эту информацию, там на самом деле ничего не было»
Малиновский – о конфликте с Петраковым: «Медиа неправильно приняли эту информацию, там на самом деле ничего не было»
Футбол Сборная Украины
10:43

Новости: Футбол

Павелко рассказал, когда будет принято решение по будущему Петракова
Павелко рассказал, когда будет принято решение по будущему Петракова
Сборная Украины
15:21
Источник: Покупка Миколенко у «Динамо» обойдется «Дженоа» в немалую сумму
Источник: Покупка Миколенко у «Динамо» обойдется «Дженоа» в немалую сумму
Украинская Премьер-лига
15:06
Шевченко назвал свою главную цель в «Дженоа»
Шевченко назвал свою главную цель в «Дженоа»
Украинские легионеры
14:55
«Только чудо спасло нас от поражения». Болгарская пресса в восторге от сборной Украины
«Только чудо спасло нас от поражения». Болгарская пресса в восторге от сборной Украины
Сборная Украины
14:43
Павелко подтвердил, что сборная Турции предлагала Шевченко работу
Павелко подтвердил, что сборная Турции предлагала Шевченко работу
Сборная Украины
14:43
Худжамов: «В матче с Болгарией мы увидели Малиновского, который был раньше»
Худжамов: «В матче с Болгарией мы увидели Малиновского, который был раньше»
Сборная Украины
14:35
Стало известно, когда Эриксен сможет возобновить карьеру
Стало известно, когда Эриксен сможет возобновить карьеру
Серия А (Италия)
14:21
Милевский рассказал, какие большие клубы делали предложения «Динамо» о его трансфере
Милевский рассказал, какие большие клубы делали предложения «Динамо» о его трансфере
Украинская Премьер-лига
14:21
Даже не Роналду. В Англии назвали лучшего игрока октября
Даже не Роналду. В Англии назвали лучшего игрока октября
Премьер-Лига (Англия)
14:08
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
6
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
12
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
12
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Все новости

Анонсы

Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
16:00
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
WEB
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00