Павелко рассказал, когда будет принято решение по будущему Петракова

Александр Петраков и Андрей Павелко / фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, когда будет решена судьба Александра Петракова у руля сборной Украины:

Но мы никого не обвиняем, потому что штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро.

Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить»