Павелко рассказал о позиции Петракова по приглашению в сборную игроков, выступающих в России

Тренер сразу обозначил свое видение ситуации

Александр Петраков / фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, как тренер сборной Украины Александр Петраков относится к приглашению в стан национальной команды футболистов, играющих в России:

«Он пришел и четко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, мне она импонирует. Он чувствует ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней потеряно, сколько детей осталось сиротами. Ему никогда не придет в голову мысль пригласить футболистов из России – это его четкая позиция».

Тренер высказал свою позицию по этому вопросу чуть ли не в первые дни после своего назначения.

Напомним, будущее Петракова в сборной будет зависеть от результата матча со сборной Боснии и Герцеговины.