Павелко рассказал, в каких условиях может начаться новый сезон УПЛ

Андрей Павелко / Фото: ФК Верес

Глава УАФ Андрей Павелко заявил, что вариант с проведением нового сезона УПЛ на западе Украины вполне возможен.

– Да. Такой вариант тоже возможен. Поэтому, когда мы всей страной отпразднуем победу над рашистами, обязательно будет принято решение о старте следующего чемпионата. И тогда, как вариант, будем рассматривать его начало на Западе Украины. Где все клубы приедут и отыграют первый круг, или вообще весь чемпионат. Вариант проведения чемпионата в западных областях Украины – возможен. Но хочется, чтобы как можно быстрее отстроилась Украина, все наши города и в целом, вся страна вернулась к мирной жизни. К жизни, в которой болельщики с детьми будут приходить на футбол и болеть за свои команды.