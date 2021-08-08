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Павелко: «Ребров видит в сборной Украины очень большой потенциал»

Но вопрос о назначении специалиста может быть решен позже, чем планировалось

Футбол Сборная Украины
8 августа 22:22
Павелко: «Ребров видит в сборной Украины очень большой потенциал»
Андрей Павелко / Фото: footboom.com

Глава УАФ Андрей Павелко в эфире Великого футбола рассказал о ситуации с новым главным тренером национальной сборной и поведал о встрече с Сергеем Ребровым:

«Я бы попросил всех дождаться решения Исполкома, поскольку решение о штабе национально сборной принимает только он.

Исполком состоится 9 августа и во время заседания мы обсудим не только вопросы нашей сборной, но и другие организационные вопросы. В программе также будет поднят вопрос о национальной сборной, где будет выслушана предварительная информация и будут приняты те или иные решения.

Сейчас я не комментирую информацию о кандидатах. Это все будет для рассмотрения Исполкома. Сегодня все мы заинтересованы, чтобы у сборной был именно тот штаб, который бы не исключал возможность попадания в финальную стадию чемпионата мира в Катаре. Нужно, чтобы именно такой штаб включился в работу с нашей сборной.

Ребров? Я считаю, что Сергей Ребров очень и очень хороший тренер для Украины, очень перспективный на несколько отборочных циклов. К тому же, он очень профессиональный тренер и его кандидатуру все мы сильно хотели бы видеть во главе нашей сборной, но есть желание с одной стороны и определенные важные моменты с другой. Мы рассматриваем такую возможность, что в понедельник будет заслушана информация о кандидатах, но окончательное решение может быть принято позже. Например, в четверг, 12-го августа.

Вообще, из-за слабого старта в отборе мы бы хотели, чтобы тренерский штаб видел свое будущее до Евро в Германии. Это помогло бы и внутри команды и самому тренерскому штабу».

О встрече в ресторане с Ребровым

«Я бы очень тактично подходил к этому вопросу. Да, мы виделись с Сергеем и для него сейчас очень ответственный момент, но он также понимает все юридические вопросы, которые обсуждаются в переговорном процессе. Он видит в сборной Украины очень большой потенциал, вплоть до того, что никак не рассматриваются никакие аргументы о потере всех шансов на чемпионат мира. Он так не видит, и видит, что есть шансы и они очень большие и мы будет бороться за выход на чемпионат мира в Катаре».

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров прибыл в Киев для возвращения в сборную Украины, где он ранее работал ассистентом главного тренера.

Карен Агабекян
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