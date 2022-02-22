19-летний украинец сменил клуб в Шотландии
Павелко: «С Шотландией будет игра года, может, и десятилетия»
Президент УАФ – о будущем старте сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022
14:01
Андрей Павелко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко поделился в эфире Футбол NEWS ожиданиями от матча полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 Шотландия – Украина.
Матч с Шотландией – это матч года, а может и последнего десятилетия. Мы считаем, что сборная Украины может выступить в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2022 очень мощно.
Желаю нашим игрокам и тренерскому штабу выложиться по полной. Чтобы болельщики радовались игре нашей команды.
Напомним, сборная Украины, скорее всего, лишилась нападающего Артема Довбыка на данный матч.
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