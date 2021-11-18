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Павелко: «Сегодня в Украине готовится новая волна по обыскам касательно договорных матчей»

Президент УАФ сообщил, что его команда борется с этой проблемой
Футбол Украинская Премьер-лига
11:47
Павелко: «Сегодня в Украине готовится новая волна по обыскам касательно договорных матчей»
Александр Петраков / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о ситуации с договорными матчами в Украине.

- Какая ситуация с договорными матчами в Украине?

– Наверное, начнем с того, что поменять всю эту историю действительно удалось. В 2014-2015-м, когда я возглавил тогда еще Федерацию футбола, у нас в первой, второй и юношеской лигах проходило до 80% договорных матчей. Это была катастрофа, с которой никто не понимал, как нужно бороться.

Но шаг за шагом, найдя такого сильного специалиста, как Баранка, проведя в парламенте – на тот момент я еще был депутатом – закон, который называют закон Павелко с уголовной ответственностью за договорные матчи.

Это все всколыхнуло всю эту мафию. На сегодня мы видели одну волну – около 300 обысков и арестов. Сейчас готовится новая волна, не могу пока ее раскрывать. В этом плане ведется работа.

К сожалению, в нашей стране есть много прорех, все время нужно держать руку на пульсе. Каждое усиление внимания – все равно люди, которые на этом зарабатывают, ищут другие выходы, чтобы дальше убивать справедливость в футболе.

Но мы уже работаем и с другими ассоциациями, потому что много футболистов переезжают между странами, меняют фамилии, паспорта, опять играют на ставки. Мы с этим работаем.

В ближайшее время будет 30 лет украинскому футболу, уже подтвердили приезд более 10 президентов национальных ассоциаций. Будем обсуждать наш и их опыт, совместные решения, действия по искоренению этой раковой болезни, которую пытаются с азиатских рынков внедрить в футбол, где это возможно.

К сожалению, это в странах постсоветского пространства, Балтики, Молдове, Беларуси, Украине. Сюда приехала первая волна. Мы поставили жесткий заслон, они полезли в соседние страны.

Сейчас с этими странами объединяемся, даем наш опыт, Баранка включается в их работу, чтобы изгнать эту раковую опухоль из территории Европы, чтобы ушли в любые другие страны, чтобы не убивали суть игры, особенно в юношеском футболе.

Ранее Павелко объяснил, почему главный тренер сборной Украины Александр Петраков лишился приставки и.о.

Источник: Радио НВ Петр Приходько
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Андрей Павелко

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